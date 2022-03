Di Barù ne parla Victoria Cabello, è un suo ex fidanzato

Victoria Cabello e Barù sono stati fidanzati, lo racconta lei, anzi lo ricorda, perché non è mai stato un segreto, solo che lo ricordavano in pochi. Dell’ex coppia abbiamo visto anche delle foto ai tempi della loro storia d’amore e oggi che la Cabello e Barù stanno per diventare colleghi di reality show salta fuori di nuovo la loro relazione. Victoria Cabello da stasera sarà tra i protagonisti di Pechino Express condotto da Costantino Della Gherardesca, zio di Barù che è ancora nella casa del GF Vip. Victoria ha semplicemente riposto a una domanda nell’intervista rilasciata a D de La Repubblica e ha così tolto ogni dubbio a chi dubitava dell’eterosessualità dell’ex fidanzato.

Victoria Cabello torna in tv ma cosa direbbero i suoi ex fidanzati?

Victoria Cabello torna in tv dopo la malattia, sorprendendo tutti, perché ci saremmo aspettati di vederla padrona di casa e non concorrente di Pechino Express. Di Certo scopriremo una nuova Cabello, già ha iniziato a lasciarsi andare confidando cosa potrebbero dire, secondo lei, i suoi fidanzati.

“Cosa direbbero i miei ex della mia esperienza a Pechino Express? Maurizio Cattelan, che nella vita avrebbe voluto fare l’autore tv, mi vedrà come una performer che lancia messaggi dirompenti. Marco Balich, specialista del ‘ciao come sto’ direbbe ‘brava’ e poi userebbe la parola Pechino per parlarmi della sua prossima cerimonia olimpica. Andrea Rosso si gaserebbe per lo styling definendo il mood: unfuckable”.

E arriviamo a Barù che è stato suo compagno solo per qualche mese e nel lontano 2013 ma della loro storia non sono mancate le paparazzate; lei ne aveva anche parlato a Le invasioni barbariche.“E Barù, sulla cui ferma eterosessualità vorrei rassicurare tutti, si limiterebbe a: ‘Mi dicono che da quelle parti si mangi divinamente’”. Chissà se a Barù farà piacere sapere che la conduttrice abbia parlato di lui, cercando con la sua solita ironia di sostenerlo verso la finale del GF Vip.