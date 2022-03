Victoria Cabello dopo la malattia finalmente torna in tv, con Pechino Express

Victoria Cabello torna in tv, finalmente la rivedremo e in un reality, pronta a sorprenderci. La Cabello ha accettato di partecipare a Pechino Express per uscire da quella che definisce una “bolla”. Una bolla che si era creata dopo la malattia, dopo la sindrome di Lyme che l’aveva debilitata, che le aveva causato alcuni problemi di memoria e altro. Una malattia che le aveva causato insicurezza, che le ha fatto pensare di non essere forse più in grado di tornare in tv. Ad aiutarla l’ipnosi, la sua analista; è così che Victoria Cabello ha ritrovato fiducia in se stessa.

Victoria Cabello: “Pechino Express mi ha fatto ritrovare la voglia di mettermi in gioco”

Un lungo stop dalla tv per la 46enne che aveva già raccontato della malattia. Al Corriere della Sera oggi spiega: “Per via della mia malattia ho passato un periodo molto debilitante: avevo problemi di memoria, non ricordavo molte parole. Ed ero semi paralizzata. Questo mi ha creato non poche insicurezze: non ero più certa di essere in grado anche solo fisicamente di tornare in tv”.

L’ipnosi l’ha salvata, il suo pubblico non vede l’ora di ritrovarla in tv e la Cabello ammette: “Penso che certe cose che ho fatto in tv fossero un po’ troppo avanti per l’epoca, ma il mio interesse è sempre stato cercare strade nuove e non conformarmi alle regole. Pechino, in questo senso, mi ha fatto ritrovare la voglia di mettermi in gioco. Mi sono buttata e ne avevo bisogno. Mentre giravamo guardavo il lavoro degli autori con grande ammirazione e ho capito che è quella la parte che mi diverte e mi manca, anche più dell’andare in video”.

La malattia le ha di certo cambiato la vita ma finalmente ha nuovi progetti che le danno gli stimoli necessari. Da domani 10 marzo intanto la vedremo protagonista in coppia con Paride Vitale, a Pechino Express 2022.