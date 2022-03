Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli festeggiano il compleanno del figlio, il piccolo Gabrio Tullio

Per il compleanno del figlio Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli hanno pensato a degli auguri speciali. Eros ha pubblicato una rarissima foto di suo figlio, ha scritto per lui gli auguri che non avrebbe voluto, perché è un tempo che continua ad essere difficile. Marica Pellegrinelli ha mostrato il suo pancione del 2015 quando aspettava Gabrio Tullio, il suo secondo figlio; ma ha anche mostrato tra le storie di Instagram un video di questi giorni mentre il piccolo Ramazzotti mostra le sue doti canore. Gabrio Tullio canta a squarciagola sul suo letto a castello; deve essere un appassionato di lirica. E’ un video tenerissimo e la sua mamma tagga l’ex marito: “Eros, non ha preso da me”. Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti sono riusciti a mantenere un ottimo rapporto dopo la separazione da sempre e si nota anche nel tag per il settimo compleanno del loro bambino.

Il messaggio di auguri di Eros Ramazzotti a suo figlio

“Oggi è il tuo compleanno, non sono tempi belli purtroppo ma noi genitori abbiamo sempre la speranza che tutto migliori perché l’amore che nutriamo per voi è infinito. Ti amo e ti auguro il meglio in tutto” ha scritto il cantante sul suo profilo social pubblicando la foto del suo bambino mentre attende di entrare a scuola, con la mascherina. “No war” aggiunge Eros ma purtroppo la guerra c’è ed è vero che i genitori sperano solo in futuro migliore.

Marica Pellegrinelli continua con le sue stories, semplicissima come sempre quando vive la sua vita privata, senza un filo di trucco, cammina per strada con dei palloncini per il suo bambino. C’è aria di festa di compleanno ed è il minimo dopo due anni così tristi. Gabrio Tullio è troppo piccolo per preoccuparsi della guerra, ci pensano la mamma e il papà a proteggerlo.