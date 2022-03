Dopo il bacio tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini lui dice qualcosa

Il bacio tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini che la rivista tedesca Bunte ha piazzato in copertina parla di una nuova storia d’amore? Michelle Hunziker deve ancora curare le ferite di un matrimonio fallito, il secondo, ma potrebbe davvero avere già trovato l’amore, chi può dirlo. Lei resta in silenzio ma il dottore Angiolini sembra dire qualcosa. E’ tutto il giorno che gira la notizia di questo presunto nuovo amore tra Michelle Hunziker e l’ex gieffino, il dottor Giovanni Angiolini, ma la showgirl e conduttrice tra le varie stories non ha voluto dire nulla. Troppo evidente che sia tutto frutto del gossip e della fantasia o ha ragione chi dice che Mich nel fine settimana forse era con lui?

La risposta di Giovanni Angiolini al gossip con Michelle Hunziker

Se gli italiani hanno scoperto tutto oggi, forse ieri i diretti interessati erano già a conoscenza del pettegolezzo tedesco. E chissà se è un caso che l’affascinante dottore ieri ha pubblicato una storia che sembra riferirsi al gossip con la Hunziker.

Certo quel bacio a stampo dato con la mascherina non sembra per niente pieno di passione, non sembra per niente il bacio tra due persone che hanno una storia, che si stanno frequentando. Un bacio magari pieno di affetto, quello sì. Ricordate il bacio a stampo tra Eros e Michelle in prima serata su Canale 5? Anche quello era solo affetto.

Tornando all’ortopedico che avrebbe fatto perdere la testa alla Hunziker, in una storia pubblicata ieri sera lui è appoggiato al muro, forse seduta a terra, sembra commentare il gossip e lo fa con una risata e la bocca chiusa da una mascherina. “Morto” commenta, ma dalla stanchezza per il lavoro o dal ridere per il pettegolezzo appena letto? L’espressione del volto sembra indicare la seconda ipotesi. Chissà se Michelle dirà qualcosina.