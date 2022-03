Michelle Hunziker di nuovo innamorata? Lo scoop della rivista Bunte che pubblica il bacio

Michelle Hunziker ha un nuovo amore? Non ci sono dubbi, almeno secondo i giornalisti della rivista tedesca Bunte che hanno dedicato la cover, con una bella prima pagina, proprio a Michelle Hunziker. La conduttrice, secondo quelle che sono le indiscrezioni raccolte dalla rivista, che pubblica a dimostrazione di quanto raccontato, anche una foto, avrebbe una relazione con un volto noto, tra l’altro, al pubblico di Canale 5 e non solo. Il fortunato infatti, sarebbe Giovanni Angiolini , il bel dottore visto prima al Grande Fratello e poi a I Fatti vostri, con i suoi consigli medici. Sulla copertina della rivista, si vede Michelle con la mascherina nera, mentre dà un bacio al dottore. Un po’ bizzarro come bacio, ma si tratta di uno scambio intimo, nonostante la mascherina. Sarà davvero lui il nuovo amore di Michelle? Sarebbe un colpaccio per la rivista, arrivata ben prima dei colleghi italiani.

Un nuovo amore per Michelle Hunziker? Ecco chi sarebbe

Sul sito della rivista, che racconta questo scoop si legge: “Almeno Michelle Hunziker non deve più temere di essere accusata di essere troppo indiscreta, come fece una volta sua suocera Maria Luisa Gavazzeni dopo il matrimonio con Tomaso. Poiché il nuovo amore di Michelle non solo si è spogliato in TV, Angiolini ama anche condividere la sua vita sui social media.”

La rivista tedesca si spertica in complimenti per il bel dottore, parlando di addominali e non solo: “Aggiungete a ciò il corpo di una divinità romana, un profilo classico e anche lui è un chirurgo. Di più non è possibile. O sì! dott Giovanni Angiolini è stato anche votato il medico più sexy d’Italia.” Grande entusiasmo quindi a quanto pare per il nuovo fidanzato di Michelle…E ora non ci resta che attendere un commento da parte di Michelle o magari di Giovanni Angiolini, è davvero lui il nuovo amore della conduttrice Mediaset? Per la stampa tedesca non ci sono dubbi.