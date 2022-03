La famiglia di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si ritrova al compleanno di Celeste

Ieri Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono rivisti ma più che altro hanno posato insieme alla festa di compleanno della piccola Celeste. L’ultima figlia di Michelle e Tomaso ha compiuto sette anni e anche se per la coppia il matrimonio è finito resta tutto l’affetto e l’impegno che ogni genitore dovrebbe avere. Per Michelle Hunziker e Trussardi il tutto si complica con il gossip che cerca sempre di capire qualcosa in più. Sui profili social di entrambi non mancano le foto della festa di compleanno di Celeste ed entrambi hanno pubblicato la foto della famiglia al completo. Michelle e Tomaso festeggiano la loro dolcissima Celeste; lo scatto di famiglia davanti alla torta, gli auguri alla festeggiata, ovviamene c’è anche Sole, la figlia più grande.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme per le figlie

Sulla rivista Chi la Hunziker ha rilasciato la sua prima intervista dopo la separazione, ha voglia di ricominciare da se stessa, ammette gli errori, ma di entrambi, così come la voglia di perdonare l’ex marito e se stessa. Non scende nel dettaglio, non spiega quali errori ma parla del perdono per il fallimento di un matrimonio che ovviamente credeva potesse durare per sempre.

La foto di famiglia non è quella di sempre ma Tomaso con un gesto rende evidente il legame che c’è con Michelle. La mano sulla spalla di Michelle è il modo più affettuoso per dire a tutti che la famiglia resta unita, che loro due ci saranno sempre per le figlie.

Al compleanno non poteva mancare Aurora Ramazzotti, anche lcon ei sembra sia tutto chiarito e anche in questo caso è stato l’imprenditore a dimostrarlo a tutti condividono un post della figlia di Eros e Michelle. Tanto divertimento e buon umore ieri intorno alla festeggiata e c’era anche Odino, il cagnolino di Trussardi coccolato a Tommaso Zorzi, anche lui alla festa come i vecchi tempi. La pace è tornata per tutti!