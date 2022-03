Tomaso Trussardi condivide il post di Aurora Ramazzotti e il cerchio si chiude

Questa mattina Michelle Hunziker ha fatto gli auguri di buon compleanno alla sua Celeste includendo nel messaggio anche Tomaso Trussardi. La figlia più piccola dell’ex coppia oggi compie sette anni, il papà qualche ora dopo ha commentato il post di auguri di Michelle. Nella foto ci sono mamma e figlia, bellissime mentre ridono occhi negli occhi strette in un tenero abbraccio. Oggi è anche la festa della donna, Tomaso Trussardi ha pensato di commentare con gli auguri a tutte e tre: “Auguri Cece! Auguri Sole! Auguri Mich!”. Un commento che purtroppo non tutti hanno compreso e le critiche sono arrivate una dopo l’altra. C’è chi ha osservato che mancavano gli auguri ad Aurora Ramazzotti, gli auguri per l’8 marzo alla primogenita di Michelle Hunziker. In realtà Trussardi era già stato molto attento e carino nel fare non solo gli auguri a Celeste ma anche a Michelle e a Sole, vista la data importante per tutte le donne.

Tomaso Trussardi ha risolto condividendo il post di auguri di Aurora

Da tempo si vocifera che tra Auora e Tomaso non ci sia più lo stesso rapporto di un tempo. Anche l’imprenditore aveva confermato qualche piccola difficoltà sperando in una veloce risoluzione. Ed ecco il gesto più carino sui social: Tomaso Trussardi ha condiviso il post di buon compleanno che Aurora ha scritto per sua sorella Celeste.

Una foto della festeggiata che salta nel parco e dolcissima Aury scrive: “Oggi la nostra piccola Celeste compie sette anni! Quando è nata io ne avevo diciotto”. Il gesto di Tomaso Trussardi in un attimo spazza via tutto. Per fare gli auguri a Celeste a lui è bastato il post di Michelle ma per mettere a tacere tutti ha condiviso quello di Aurora. In più oggi era con Goffredo Cerza, il fidanzato di Aurora; con lui l’amicizia non ha mai subito uno stop, nonostante i pettegolezzi. Il cerchio si chiude anche con l’intervista che Michelle Hunziker ha rilasciato alla rivista Chi parlando di perdono.