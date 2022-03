Gli auguri di Michelle Hunziker alla piccola Celeste: “Il nostro ultimo capolavoro”

L’8 marzo è un giorno molto importante per Michelle Hunziker, non è solo la festa della donna, è soprattutto il compleanno di sua figlia, della piccola Celeste. Oggi Celeste Trussardi compie 7 anni e la sua mamma scrive per lei una dolce dichiarazione d’amore. Nel post di auguri di Michelle Hunziker c’è anche un messaggio per Tomaso Trussardi. Il loro matrimonio è finito da poco ma sembra sia finito per sempre. Non è una scelta così recente ma per amore delle figlie e della famiglia, per evitare l’invasione del gossip, hanno atteso prima di confermare la separazione. “Il nostro ultimo capolavoro”, è così che Michelle Hunziker inizia il suo post di auguri alla sua bambina continuando ad includere nella sua via, nella sua famiglia, Tomaso Trussardi.

Il compleanno di Sole Trussardi, gli auguri di mamma Michelle

E’ un giorno speciale oggi per Michelle e Tomaso ma è anche il primo compleanno che festeggiano da genitori separati. Ogni anno non è mai mancato il post di auguri per ogni compleanno, una dolce dedica per le loro figlie. E’ la conduttrice e showgirl a scrivere: “Il nostro ultimo capolavoro cresce inesorabilmente – il messaggio a Tomaso è chiaro – Celeste la mia giocatrice di “rugby” come la chiamo io è una forza della natura! Tiene l’asticella delle sue aspettative verso ogni cosa nella vita altissima…esprime ogni pensiero in modo genuino e plateale e questa cosa la rende di una simpatia unica!!! Auguri amore mio incredibile per i tuoi 7 anni! Ti amo”.

Love e family sono gli hashtag utilizzati dalla Hunziker, anche questi aggiungono altro al nuovo modo di vivere l’amore e la famiglia, punti sempre fondamentali. Tomaso Trussardi non ha ancora pubblicato i suoi auguri alla sua bambina e al post di Michelle ha risposto con gli auguri per la festa delle donne.