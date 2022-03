Michelle Hunziker saluta le Maldive con la prima foto da sola con le sue bambine

Vacanza finita per Michelle Hunziker con le sue piccole Sole e Celeste. Il gruppo ha lasciato le Maldive, questa mattina presto Michelle ha salutato il paradiso in cui ha vissuto un questa settimana e ha fatto come sempre sorridere tutti: “Sono le 7,36 voi state tutti dormendo e noi siamo in partenza per tornare all’ovile”. Infinita tristezza per Michelle, le figlie e le amiche della Hunziker, come sempre quando si va via da un posto così bello, quando le vacanze finiscono e si torna a casa, al lavoro, alla vita di sempre. Michelle Hunziker aveva bisogno di staccare da tutto, la vacanza di certo le avrà dato nuova carica. E’ il primo viaggio da single con le sue figlie, con le piccole Sole e Celeste. Con loro due ha anche scattato la prima foto senza Tomaso Trussardi.

Michelle Hunziker e il vero viaggio di scoperta

Bellissima la foto di Michelle con Sole e Celeste. La sabbia bianchissima, le palme e loro tre così belle e sorridenti in costume. “Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre ma nell’avere nuovi occhi” è la citazione scelta per la foto ed è forse il nuovo inizio che la showgirl e conduttrice cercava.

Dicono che tra Michelle e Tomaso era già finita da molto tempo, che hanno tenuto il segreto per il bene delle bambine, per evitare che il gossip entrasse nelle loro vite. Di certo è finita ma non tutti sono sicuri che siano rimasti così tanto amici, così tanto legati.

Ovvio che la cronaca rosa voglia rivedere insieme Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ma entrambi hanno parlato di amicizia. La prima serata di Michelle Impossible ha fatto sognare tutti, rivederli insieme sul palco, così belli, così felici di stare insieme, così complici… chissà che prima o poi Eros non scriva un’altra canzone per Michelle.