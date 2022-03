Prince Boateng si sposa, terzo matrimonio per l’ex marito di Melissa Satta

Quanta fretta e voglia di matrimonio per Prince Boateng e Valentina Fradegrada. L’ex marito di Melissa Satta ha fatto la più romantica delle proposte di matrimonio alla sua compagna e le nozze sono vicinissime. E’ a dicembre che Boateng ha chiesto a Valentina di diventare sua moglie e solo adesso la coppia ha condiviso il video del magico momento e a Vanity Fair ha confermato tutto. Che succede, perché Kevin Prince Boateng sta per sposarsi così velocemente per la terza volta? Due matrimoni falliti forse dovrebbero insegnare che si procede con un po’ di calma, soprattutto quando ci sono dei figli, ma l’amore deve essere più forte di tutto e ai promessi sposi auguriamo lunga vita insieme.

Terzo matrimonio per Boateng dopo il divorzio da Melissa Satta

L’hanno tenuto segreto per più di tre mesi ma oggi la coppia ha deciso di mostrare il video del loro amore, del momento in cui hanno deciso che si sposeranno. Sembra che si sposeranno l’11 giugno, giusto il tempo di preparare tutto per le nozze. “Prince classe 1987, ha fatto la proposta all’imprenditrice cinque volte campionessa italiana di arti marziali, 30 anni, lo scorso 6 dicembre. Ha prenotato un intero albergo, ha organizzato una serata che nemmeno l’ultimo dei romantici e, in ginocchio, le ha chiesto di essere il suo «wow per sempre” scrive Vanity Fair.

La notizia spiazza tutti anche se la loro storia d’amore vola in alto dal primo momento. Il calciatore nel 2007 si è sposato per la prima volta con la madre del primo figlio, Jermaine Prince. La seconda volta nel 2016 ha sposato Melissa Satta, la mamma del suo Maddox. Adesso a 35 anni sta per sposare Valentina Fradegrada e forse sta anche per allargare la famiglia. Che dirà Melissa Satta di questo matrimonio da celebrare così in fretta?