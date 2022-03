Boateng fa chiarezza sull’addio a Melissa Satta: l’ha lasciata lui ma non l’ha mai tradita

Per lungo tempo Melissa Setta e Kevin Prince Boateng non hanno detto nulla sulla loro separazione, questa volta definitiva. Per mesi non hanno parlato dei rispettivi nuovi amori limitandosi poi a una piccola presentazione sui social ad amori ormai confermati. Insieme avevano chiesto rispetto per la loro storia finita, per il figlio, confermando insieme che la separazione ma anche l’affetto reciproco. Si è detto di tutto sulla fine del matrimonio di Melissa Satta e Keving Boateng, soprattutto si è parlato di gelosia e di un presunto tradimento. Adesso è il calciatore a parlare e lo fa dopo l’intervista dell’ex moglie a Verissimo dove lei ha parlato di sofferenza e di una separazione che non si aspettava, che non è dipesa da lei. Boateng conferma che è stato lui a lasciarla ma anche per tutelare la sua storia d’amore con Valentina rompe il silenzio e al Corriere della Sera racconta tutto.

Kevin Prince Boateng parla per la prima volta della fine del matrimonio con Melissa Satta

Adesso stanno bene entrambi ma Melissa Satta ha confidato che il dolore per il fallimento del matrimonio resta sempre. Il 35enne risponde per la prima volta e mette in chiaro tutto. Gli preme dire che non ha lasciato sua moglie per un’atra donna, non vuole che si dia la colpa alla sua fidanzata, a Valentina Fradegrada, non lo merita. “Non ho mai parlato del nostro divorzio, ma ora voglio che la gente smetta di pensare che l’ho tradita con Valentina” è contro il gossip che aggiunge dettagli inventati che a lui portano solo critiche e cattiverie, accuse da parte di follower che credono di sapere tutto.

“Non sono uno che lascia una donna per un’altra. Ho deciso io di separarmi, era un periodo difficile, giocavo nel Monza, non stavo bene mentalmente, volevo ritrovare me stesso. In dieci anni, con un matrimonio, un figlio, succedono tante cose ed eravamo a un punto d’infelicità da non poter andare avanti” questa è la verità di Boateng che oggi è felice con l’influencer che ha già presentato sui social. Con lei ha tanti progetti di vita da realizzare ma con Melissa Satta avrà per sempre un figlio bellissimo da crescere e seguire.