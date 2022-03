Tutto l’amore di Chiara Ferragni per Fedez: “Presto starai bene”

Dopo il silenzio dei Ferragnez è arrivato lo sfogo di Fedez, il racconto di una malattia grave ma presa in tempo, poi anche Chiara Ferragni è tornata sui social con tutto l’amore possibile per suo marito. Chiara Ferragni chiede per il papà dei suoi bambini tutto il supporto possibile ma sa che tanto dipenderà da lei e dalla famiglia, dalle persone più care. Anche se Fedez ha condiviso sui social che ha un grave di problema di salute, anche se parlarne sa che lo aiuterà sa anche che nessuno potrà stargli accanto più di Chiara, Leone e la piccola Vittoria. E’ trattenendo le lacrime che Fedez ha rivelato che è malato, l’influencer ha risposto con il sorriso della famiglia.

La foto scelta da Chiara Ferragni per un pieno di amore e per Fedez

“Fedez, l’amore della mia vita, ha bisogno di un supporto in più in questi giorni. Ti amiamo più che mai amore mio, e presto starai bene, sempre circondato dall’amore di tutta la tua famiglia, dei tuoi amici e delle persone che ti amano così tanto” non esistono parole capaci di infondere maggiore forza. La Ferragni ha scelto una foto recente, una pausa in un bar con Fedez e Leo, il sorriso del piccolino, quello di Chiara, gli occhi lucidi.

Valentina Ferragni è tra le prime a scrivere un messaggio per il cognato. Subito dopo il racconto del rapper arriva il suo messaggio: “Siamo con te e con voi”. Presto Fedez racconterà tutto, qual è il problema di salute, il percorso che dovrà fare. In questi giorni dopo avere appreso tutto non è riuscito a parlarne. Non sa se nei prossimi giorni potrà farlo e generoso come sempre non dimentica gli aiuti alla popolazione ucraina. Tramite la sua fondazione sono riusciti a donare un automezzo alla Croce Rossa Italia, atto a trasportare medicinale speciali. Chiude abbracciando tutti i volontari, non dimentica i suoi impegni nonostante per lui sia un momento terribile.