Fedez ha un grave problema di salute, distrutto racconta della malattia

Fedez purtroppo ha un problema di salute, dopo oltre 24 ore di silenzio il rapper ha sciolto i dubbi dei follower confermando la paura più grande. Fedez ha una malattia, lo racconta cercando di trattenere l’emozione, sperando che dirlo possa aiutare se stesso e gli altri. Chiara Ferragni non è accanto lui mentre spiega che i medici hanno trovato qualcosa, ma intanto ha già pubblicato un post per dare a suo marito tutto il sostegno possibile. Fedez è malato e non ha paura di dirlo, ancora una volta nonostante è sconvolto da ciò che ha da poco scoperto riesce a fare qualcosa per gli alri. Ammette che il suo sfogo gli serve anche per esorcizzare quello che sta vivendo, il terrore. La fortuna è che la malattia di Fedez è stata scoperta in tempo.

Il messaggio sconvolgente di Fedez: “E’ un percorso importante che dovrà fare”

Le parole che usa fanno pensare a una malattia che tutti temono ma Fedez non scende nei dettagli. “Sono qua per dirvi che mi è stato trovato un problema di salute. Per fortuna mi è stato trovato con tempismo. Il che comporta un percorso. Un percorso importante, che dovrò fare. E che mi sento di raccontare. Non ora, non in questo momento”.

Lo dirà in futuro, adesso non ci riesce, adesso Fedez ha bisogno della sua famiglia, di Chiara, dei figli. Ha già letto tante storie di altre persone che hanno la sua stessa malattia e confida che questo l’ha aiutato, è per questo che presto racconterà tutto, appena avrà un po’ di forza in più per farlo.

Si vede che ha pianto, si vede che si fa forza, si vede che ha paura nonostante pensa che tutto abbia un senso che adesso non riesce a capire. Si ferma, riprende, vorrebbe dire cose mai dette e parla di un album condiviso che magari in passato ha aiutato altri e adesso servirà anche lui. Ha bisogno di buttare fuori un po’ di cose ma ammette che adesso non è abbastanza lucido per dire oltre ma è pronto ad affrontare tutto. Lo sapeva già da giorni, ringrazia sua moglie, la famiglia, gli amici più cari. Chiude sperando di riuscire a dare presto buone notizie. Sarà così, forza Fedez!