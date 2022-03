I Ferragnez scomparsi dai social ed è subito allarme rosso: fan preoccupatissimi, tutte le ipotesi

Da qualche ora Chiara Ferragni e Fedez sono scomparsi dai social. Per due persone “normali” poco avvezze al mondo del social, sarebbe una cosa normale ma non per i Ferragnez, che condividono molto della loro vita. E’ vero ci sono giorni in cui sia Federico che Chiara si mostrano poco, ma in ogni caso, comunicano con i loro fan. E invece da almeno 24 ore, sia Chiara che Fedez, sono scomparsi, provocando l’ansia e la preoccupazione dei fan della coppia. La Ferragni è stata l’ultima a postare qualcosa che riguardasse la coppia sul suo profilo. In particolare, per quello che riguarda la coppia, Chiara ha pubblicato un video che mostra i momenti più belli di coppia degli ultimi anni ( video che, secondo le ipotesi di molti fan della coppia, starebbe proprio a dimostrare che ci sia qualcosa di grave). Oggi invece, sul profilo dell’influencer sono stati postati un video e e una foto, ma che riguardano il mondo del make up e dei suoi prodotti di bellezza, nulla che abbia a che fare con la vita di coppia o la vita familiare. Questo farebbe quindi pensare, che ci sia qualcosa di brutto. Molti fan fanno notare che in questi ultimi mesi, Chiara e Fedez sono spariti solo quando è successo qualcosa ai loro bambini. Ed è per questo che cresce l’ansia e la preoccupazione.

Che fine hanno fatto i Ferragnez? Fan in ansia

C’è persino chi è arrivato a ipotizzare, tra le varie cose, che Chiara stia per dare una grande notizia, insieme a Federico. Sono molti a credere che Chiara possa essere incinta e che quindi, la coppia, si stia prendendo del tempo per metabolizzare questa notizia. Sarà possibile? C’è anche un altro aspetto che sta facendo preoccupare tutti: anche la mamma di Chiara, Marina Di Guardo, sempre attivissima sui social, non ha pubblicato nessuna storia nelle ultime 24 ore, e anche di più. Motivo che lascerebbe credere che stia realmente succedendo qualcosa di non bello. Valentina Ferragni invece, tre ore fa ha postato sui social una foto con l’uovo di Pasqua brandizzato by Chiara Ferragni, il che lascerebbe pensare che sia tutto ok! E anche Francesca ha postato solo storie simpatiche nelle ultime ore, per cui i toni allarmicisti, probabilmente, possono essere messi da parte.

Noi ci auguriamo ovviamente che non si tratti di nulla di grave e che presto sia Chiara che Federico tornino sui social per rassicurare tutti!