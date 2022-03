Un nuovo amore per Valeria Marini, ecco chi è il fidanzato della showgirl

Dopo l’ennesima esperienza in un reality show, di nuovo nel GF Vip, per Valeria Marini sembra ci si anche un nuovo fidanzato. E’ Novella 2000 a svelare chi è il nuovo compagno di Valeria Marini. Al momento è solo una ipotesi ma per il gossip tutto riconduce all’imprenditore e manager beccato in compagnia della showgirl. Nella casa del Grande Fratello Vip e a Verissimo Valeria ha raccontato tanto della sua vita, ogni volta salta fuori un pezzetto di dolore in più. Ha superato tutto con il lavoro, anche l’ultimo periodo difficile ma questa volta sembra voltare davvero pagina nella vita sentimentale.

Chi è il nuovo fidanzato di Valeria Marini?

Dopo amori che l’hanno fatta soffrire e non poco, dopo un matrimonio annullato velocemente ma che l’ha segnata per sempre, forse con Agostino Iacovo la dolcissima Valeria Marini ha trovato il vero amore. Dopo la relazione con il manager Gianluigi Martino, finita male, adesso lei dividerebbe felice il suo tempo con l’amministratore della società Publidei s.r.l. e presidente del complesso aziendale Genesis Group. Si tratta solo di indiscrezioni, non c’è nulla di confermato, i diretti interessati non hanno ancora detto nulla, non hanno confermato il legame né smentito.

Agostino Iacovo ha 42 anni ed è originario di Cetraro, un paesino calabrese; sarebbe un grande amico di Fabrizio Corona, forse è stato proprio lui a farli incontrare. Già qualche settimana fa Roberto Alessi lanciò lo scoop sulla coppia ma era ancora troppo presto. Adesso invece sembra che i due continuino a frequentarsi e che Valeria Marini sia molto felice. Sono stati avvistati in vari locali della movida, lui sempre accanto alla showgirl, non si nascondono, Iacovo sembra proteggerla, forse è davvero lui l’uomo giusto. Nella vita della Marini ci sono stati troppi amori sfortunati, uomini sbagliati, tutti fanno il tifo per lei, per vederla davvero realizzata nella storia d’amore che sogna da sempre.