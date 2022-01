Valeria Marini sta tentando di diventare mamma ma per scaramanzia attende

Valeria Marini ha da tempo un desiderio, quello di diventare mamma, è il suo sogno nel cassetto che non riesce ad esaudire o almeno non è riuscita ancora ma forse presto avrà un annuncio da fare. Ospite oggi a Verissimo Valeria Marini ha accanto Giacomo Urtis che scherza ma non troppo, le dice che potrebbero farlo insieme un figlio. Così forse sarebbero felici entrambi di diventare genitori ma la showgirl sarda sembra avere già un altro progetto per diventare mamma, per avere un figlio. Un affido l’adozione o altro? “Non bisogna abbandonare il desiderio di diventare mamma, papà o genitore, perché rimane sempre la cosa più bella del mondo, il sogno nel cassetto”. I figli sono il futuro e lei lo ripete ma aggiunge altro: “Qualsiasi mezzo, qualsiasi strada sia” e sono parole importanti, che lasciano il segno ma anche la curiosità di scoprire a cosa si riferisce.

Per Valeria Marini la famiglia è la cosa più importante

A Verissimo ancora una volta confida che è sempre la famiglia il suo sogno, per realizzare questo desiderio ha sofferto, non è stata molto fortunata in amore ma se forse ha smesso di credere che esista per lei un compagno di vita non smetterà mai di pensare a un figlio da stringere tra le braccia.

Silvia Toffanin cerca di capire di più, chiede a Valeria Marini se ha pensato al modo concreto per diventare mamma, magari l’adozione o l’affido.

La sua ospite che da poco è uscita dalla casa del GF Vip sorride, sembra già tanto e emozionata: “Ho pensato sì ma non lo dico per scaramanzia e quando diventerà concreto verrò qui da te a dirtelo in esclusiva”. La curiosità sale, speriamo che il suo sogno si realizzi, resta il suo desiderio più bello a cui pensa sempre e forse adesso è già più di un semplice pensiero.

