Il momento no di Andreas Muller: depressione, attacchi di ansia e crisi con Veronica. Lo sfogo social

Dopo aver fatto un po’ preoccupare i suoi fan postando alcune immagini che lo mostravano alle prese con un prelievo di sangue, Andrea Muller ha rassicurato tutti che va tutto bene e che si è trattato solo di un check up di controllo, di quelli che si fanno spesso per routine. Poi però, ha deciso di aprirsi per parlare anche di come sta mentalmente, sfogandosi e raccontando che non sta affrontando un periodo molto semplice. “Come sto? Cercherò di essere il più onesto possibile. Non sto passando uno dei migliori periodi della mia vita.” inizia così una delle risposte di Andrea Muller che si apre con i follower e spiega come stanno davvero le cose. Non ci sono solo i sorrisi mentre si balla, c’è anche altro. Il ballerino ha raccontato: ” In questo momento non posso dire di essere felice. La vita per tutti è fatta di curve. In questo momento mi trovo nella parte più bassa, ma so per certo che ci sarà una ripresa, ma per adesso sono giù. “

E poi ha parlato anche di depressione: “Se sono depresso? Ti dirò, sì. Anche. Significa che troppe cose mi hanno toccato e sono arrivate di botto nello stesso momento. Sono giù, scarico e spento. ” Andreas quest’anno non fa parte neppure del cast di professionisti di Amici a differenza di quanto successo nelle stagioni precedenti. Aveva spiegato ai suoi follower mesi fa, che aveva deciso di dedicarsi a dei progetti personali e quindi si era preso una pausa dal talent di Canale 5.

Lo sfogo di Andreas Muller: dalla depressione agli attacchi di ansia

A chi ha chiesto ad Andreas se ci siano anche problemi di salute , il ballerino ha risposto: “Problemi di salute? Penso di avere problemi di tutto ultimamente. Tra questi si aggiunge anche un infortunio che devo risolvere con un’operazione da dicembre 2021.” Il ballerino ha spiegato che ha rimandato questa operazione perchè stare anche fermo, peggiorerebbe tutto. E poi ha aggiunto: “ Soffro anche molto d’ansia, ma ho imparato a controllarla. Dei miei amici mi hanno consigliato la psicoterapia, dovrei prenderne atto e provare.”

Come va con Veronica Peparini?

L’ex vincitore di Amici ha anche parlato della sua relazione con la maestra Peparini: “Con Veronica ci sono anche qui le curve, sempre perché indipendentemente da quello che vedete, immaginate o pensate, noi siamo umani. “

E ancora: “Quindi non siamo disposti a pagare il pegno su Instagram e mostrarci costantemente felici e pieni di news. Quella è finzione. Posso solamente dire che Veronica è molto di più di quello che vedere in televisione. Sono fortunato in un momento come questo ad avere la sua pazienza al suo fianco, la sua bontà, la sua maturità e la sua presenza.”