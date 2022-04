Il ritorno di Meghan ad Harry in Europa con bacio in pubblico e parole d’amore

C’era grande attesa per il ritorno di Harry e Meghan Markle in Europa; quando si parla della coppia, tutti sono curiosi di vedere come si comporteranno in pubblico, se traspariranno segni di un amore ancora forte o se è il caso di parlare di crisi…Ma in realtà Harry e Meghan sono più innamorati che mai e adesso che non devono più sottostare ai protocolli, lo mostrano senza problemi anche in pubblico. Tutti gli obiettivi erano per loro durante la cerimonia d’apertura degli Invictus Games che si stanno svolgendo all’Aia e celebreranno i veterani di guerra fino al 22 aprile. I giochi, ideati e voluti da Harry, sono stati inaugurati nel 2014 ma hanno subito uno stop di due anni a causa della pandemia. Per il gran ritorno, Harry ha deciso di essere presente insieme a Meghan. Prima di volare in Olanda, pare che Harry e Meghan siano andati a trovare la regina Elisabetta ma poco si sa su questa visita alla famiglia reale…

Le dolcissime parole di Meghan Markle per il suo Harry

Salendo sul palco, Meghan ha introdotto suo marito con delle dolcissime parole, non a caso il video di questo momento ha fatto in poche ore il giro del mondo. La duchessa del Sussex ha commentato: «Non potrei amarlo e rispettarlo di più. So che molti di voi la pensano allo stesso modo perché è il vostro compagno veterano che ha servito due volte in Afghanistan, che ha dieci anni di servizio militare alle spalle, che ha fondato gli Invictus Games e che è il padre dei nostri due figli, Archie e Lili. Per favore, date il benvenuto al mio incredibile marito, il principe Harry, duca di Sussex». Al suo arrivo, Harry ha baciato la moglie tra gli applausi. Un bacio pieno d’amore, in pubblico, come prima Harry e Meghan non avrebbero potuto fare così frequentemente e invece adesso, eccoli innamorati più che mai….