C’è un ritorno di fiamma tra Elodie e Marracash? Stando al gossip i due artisti sarebbero tornati a frequentarsi ma anche questa volta si tratta solo di indiscrezioni, nessuno dei due aggiunge altro, nemmeno un commento. Sarò quindi vero o no che Elodie e Marracash sono tornati insieme? E’ al Corriere della Sera che il rapper aveva confermato l’addio, raccontando che il loro legame era finito e che si erano lasciati durante la lavorazione del suo disco. Una collaborazione che proseguiva nonostante il momento difficile, era ovvio che se Elodie era sulla copertina insieme alla famiglia del rapper il loro era stato un amore importante. Semplicemente si erano conosciuti sul set di un video e avevano pensato di chiudere allo stesso modo, con un altro video.

Elodie e Marracash di nuovo insieme per amore o per un altro progetto?

Elodie è stata pizzicata più volte con l’ex modello Davide Rossi ma non ne ha mai voluto parlare, adesso ci sarebbe il colpo di scena. A raccontare del presunto ritorno di fiamma è Oggi. Roberto Dandolo racconta di una frequentazione che si sta intensificando e come sempre i fan si dividono. C’è chi spera tornino davvero insieme, chi pensa che la minestra riscaldata non sia mai la scelta migliore. E’ un periodo favorevole questo per i ritorni di fiamma ma al momento il gossip non riesce a dire altro su Elodie e Marracash. Entrambi sono molto attenti a non dire, a non mostrare, soprattutto a non volere mostrare la vita privata.

Se dvvero sono tornati insieme forse avranno superato i limiti che si ponevano nel pensare a un futuro insieme, ad un figlio, alle regole che la vita di coppia impone. “Non riesco a pensare a me e a lui genitori, è troppo assoluto quello che ci unisce, non ci poteva essere spazio per un terzo bambino, sarebbe venuto al mondo da una spinta vitale pazzesca, ma sai quanti problemi avrebbe avuto?” raccontava la cantante, e adesso?