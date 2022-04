Fabrizio Corona e Nina Moric è ancora guerra, questione di soldi: l’imprenditore evade dai domiciliari

Questa volta non ci sono tracce sui social del racconto di quello che è accaduto nella tarda serata di ieri. Ma la notizia è stata comunque data da tutti i media nazionali, del resto, se i protagonisti sono Fabrizio Corona e Nina Moric, la cosa è abbastanza ovvia. Pare che ieri sera, l’imprenditore si sia recato a casa di Nina Moric per chiederle del denaro, accusandola di averlo preso da un fondo in comune. La Moric ha respinto le accuse e tra i due è scoppiata la lite tanto che entrambi, hanno chiamato le forze dell’ordine. La Moric, avrebbe accusato il suo ex marito di aggressione mentre Fabrizio Corona, ha accusato la modella di furto. Alla fine però a esser stato denunciato è Fabrizio Corona che pare, secondo quanto si legge su tutte le agenzie di questa mattina, non abbia il permesso per uscire di casa se non per motivi di lavoro. Per questo è stato accusato di aver evaso gli arresti domiciliari.

Secondo quanto riporta Repubblica, per Fabrizio Corona è scattata la denuncia a piede libero per evasione.

Ennesima lite tra Fabrizio Corona e Nina Moric

Dopo la lite, sono state raccolte anche le dichiarazioni del legale di Corona, Ivano Chiesa, che ha ridimensionato l’accaduto , ha commentato parlandone come di “un dissidio tra un ex marito e una ex moglie, come ne accadono tanti”. E non ha tutti i torti visto che nell’ultimo mese, tra Fabrizio Corona e Nina Moric non c’è stato un rapporto sereno. La modella continua ad accusare Fabrizio Corona di impedirle di vedere suo figlio Carlos e di avere rapporti con lui. Ricordiamo che il figlio di Corona e Nina Moric ha 18 anni. La croata ha più volte lanciato appelli sui social, dicendo anche che Carlos è malato e ha bisogno di cure ma che Fabrizio, gli impedisce di vedere gli psicologi con i quali è in cura. Tutte accuse che Corona e suo figlio, hanno rispedito al mittente.