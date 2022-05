Cesara Buonamici cambia idea sul matrimonio e si sposa dopo 24 anni d’amore

Cesara Buonamici si sposa, ha annunciato il matrimonio con il suo storico compagno dopo ben 24 anni d’amore. La giornalista del TG5 sposa Joshua Kalman e insieme superano la paura di rompere l’incantesimo. Il matrimonio di Cesara Buonamici si celebrerà in estate, questa estate, manca quindi poco. Rito civile ed è Fiesole, in Toscana, il luogo che li vedrà scambiarsi gli anelli. Il medico israeliano compagno da più di 20 anni della giornalista avrà formulato a Cesara nel modo più classico e romantico la proposta di matrimonio? Di recente lei aveva confidato di non avere mai pensato seriamente alle nozze, ne aveva parlato nello studio di Verissimo spiegando a Silvia Toffanin e al pubblico di Canale 5 la paura che un legame racchiuso in documento potesse rovinare il loro equilibrio di coppia. Timore superato, il matrimonio di Cesara Buonamici è confermato da Novella 2000 che ha mostrato le pubblicazioni di matrimonio.

Cesara Buonamici annuncia il matrimonio con Joshua Kalman

Nessun pettegolezzo, è tutto vero a 71 anni Joshua Kalman sposa la sua Cesara. Si sono incontrati ormai tanti anni fa a Roma; lei ha dichiarato che l’ha resa una donna migliore. Sempre a Verissimo la sua dichiarazione d’amore tra le confidenze della loro vita insieme, parole per niente banali: “Lui mi ha aperto un mondo, per la vita che ha fatto e anche per la sua religione: mi ha arricchito molto. C’è stato uno scambio prezioso tra noi, anche se ognuno ha mantenuto la propria fede”.

L’ha conquistata anche con il caffè che le porta a letto ancora ogni mattina. Cesara Buonamici ha ammesso che lei a volte è pesante ma lo è anche il suo compagno. Si dividono tra allegria e un po’ di musi lunghi, la coppia però è perfetta per la sintonia trovata. Tra i loro desideri quello di continuare a viaggiare, presto lo faranno da marito e moglie.