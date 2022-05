Gli auguri di Ambra Angiolini e Francesco Renga al figlio: “Eri un bimbo tra le mie braccia”

Oggi è il compleanno di Leonardo Renga, il figlio di Ambra Angiolini e Francesco Renga. 16 anni e ovviamente l’imbarazzo di leggere gli auguri di mamma e papà sui social, soprattutto perché la mamma e il papà di Leonardo sono molto famosi. Entrambi non hanno resistito e Ambra Angiolini ha anche pubblicato la bellissima foto del figlio. Sa che Leonardo avrà il muso per una giornata intera ma per lei ne è valsa la pena, è così orgogliosa di suo figlio, come della sua Jolanda. Nel post di auguri non manca infatti la primogenita, Ambra è innamoratissima di entrambi, sono loro due che le hanno regalato la vita vera, che l’hanno salvata, come più volte ha raccontato.

Gli auguri di Ambra Angiolini al suo Leonardo

“Grazie a te il mio cuore conosce la grammatica dell’amore, congiuntivo compreso. Da quando siete nati tu e Jolanda anche i tramonti si chiamano albe …. buon 16esimo Leo – ha scritto l’attrice che aggiunge – bonus muso24h causa figura di m provocata da auguri pubblici di madre” suscitando grandi risate degli altri ma non del figlio.

Sono poi arrivati anche gli auguri di Francesco Renga con il video della torta con le candeline: “Mezzanotte… ieri. Auguri amore… 16 anni, lo so che dico sempre le stesse cose, ma non mi sembra neanche vero! Era ieri… un bimbo tra le mie braccia. Adesso faccio fatica ad abbracciarti (perché non vuoi) ed io sono diventato come mio padre. Si chiama vita, credo…. Che la tua sia meravigliosa, sempre!” più o meno il discorso è lo stesso.

“Si chiama dsp di mamma e papà ( per chiarimenti e spiegazioni chiamare ore pasti )” è la risposta di Ambra al suo ex compagno. Il legame tra loro è bellissimo, per amore dei figli hanno superato tutti i problemi e le incomprensioni e oggi continuano ad essere una famiglia, sempre.