Aurora Ramazzotti riceve una bellissima sorpresa, il regalo di papà Eros

Felice Aurora Ramazzotti mostra a tutti sui social il regalo ricevuto da papà Eros. Una dolce sorpresa per lei, un gesto forse inaspettato perché forse oggi Aurora non ha niente di preciso da festeggiare, ma è proprio questo che rende ancora più speciale il regalo di Eros Ramazzotti. Una “A” formata da rose dorate tra tante rose rosse, questo la dolce sorpresa che la figlia di Michelle Hunziker ed Eros ha ricevuto con un bigliettino del cantante. Che gioia per lei che dopo avere ritirato il regalo ha mostrato subito il dolce pensiero, già nell’ascensore mentre portava la scatola a casa sua. Un cuoricino per il suo papà che ha poi condiviso la storia di Aurora aggiungendo: “Amore eterno”. Niente di più bello, il legame tra Eros Ramazzotti e sua figlia è sempre stato unico.

Aurora Ramazzotti in vacanza con papà Eros ma non vuole che torni con mamma Michelle

Li abbiamo visti più volte in vacanza insieme ma di recente, a gennaio, con padre e figlia c’era anche Goffredo Cerza. La loro famiglia ha superato tutte le difficoltà, per primi ci sono riusciti Eros e Michelle Hunziker e infatti li abbiamo visti di recente nello show della conduttrice svizzera. Dopo quel famoso bacio Aurora ha commentato che si augura non tornino mai insieme perché finirebbe poco dopo, perché hanno un equilibrio perfetto, stanno tutti benissimo così.

Sono infatti perfetti loro tre insieme quando si incontrano anche si mostrano raramente ai fan che invece da sempre sognano di rivedere di nuovo insieme Eros e Michelle. Il legame che durerà per sempre è di certo quello tra Aury e i suoi genitori; dopo un’adolescenza in cui li ha fatti penare non poco riuscendo ad arrivare davvero ai limiti, da tempo è ormai cresciuta e dedica molto tempo ad entrambi. “Amore eterno” di più non è possibile.