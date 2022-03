La reazione di Eros Ramazzotti alle presentazioni in famiglia del nuovo compagno di Marica Pellegrinelli

Marica Pellegrinelli ha confermato la nuova storia d’amore con William Djoko e la reazione di Eros Ramazzotti la riporta la rivista Oggi. Il legame tra Eros e Marica Pellegrinelli è rimasto forte e il cantautore sembra felice che sia Djoko il nuovo compagno della sua ex moglie. Altre riviste hanno già pubblicato le foto della famiglia allargata con Marica che passeggia con i figli e con William. E’ evidente anche nelle poche immagini mostrate dal gossip che i piccoli Raffaela Maria e Gabrio Tullio siano già molto legati al musicista olandese; questo non può che rendere felice Eros Ramazzotti. Il settimanale Oggi pubblica nuove foto della coppia per le vie di Milano, ormai non si nascondono più e sicuri del loro rapporto vivono l’amore alla luce del sole.

Marica Pellegrinelli e William Djoko le presentazioni in famiglia

E’ sempre Oggi a riportare la reazione di Ramazzotti, tutto fila liscio in famiglia, come abbiamo visto anche il giorno del compleanno di Gabrio Tullio Ramazzotti con lo scambio di battute tra la modella e il cantante.

Le presentazioni del nuovo membro della famiglia ci sono state a Natale e dicono che Eros abbia commentato che Djoko è un bravo ragazzo e che lui sarebbe molto contento della svolta sentimentale della sua ex moglie, anche perché vede i figli entusiasti e sereni e questo è ciò che desidera più di tutto. Questo lo riporta il gossip ma sui social Eros non ha mai detto nulla.

Il cantautore romano invece non si è mai fatto beccare con un’altra donna, una nuova compagna. Dopo la separazione con Michelle Hunziker l’abbiamo visto solo innamorato di Marica Pellegrinelli e dopo il secondo divorzio in apparenza non c’è stata nessuna nella sua via. La cronaca rosa inizia anche a perdere la speranza di un ritorno di fiamma tra Eros e Michelle Hunziker.