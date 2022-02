Marica Pellegrinelli: passeggiata con figli e nuovo fidanzato, Djoko è già uno di famiglia

Tornano le passeggiate, tornano le giornate di sole e Marica Pellegrinelli e Djoko vengono paparazzati durante una passeggiata con i figli della modella. Lui è il nuovo fidanzato di Marica Pellegrinelli, è già uno di famiglia e le foto che pubblica la rivista Diva e Donna sono bellissime. Marica non ha ancora detto nulla sul nuovo amore ma gli scatti dei paparazzi sembrano dire tutto. Raffaela Maria, 10 anni, Gabrio Tullio 6, sono i figli nati dal matrimonio della splendida Pellegrinelli con Eros Ramazzotti. La foto è anche sulla copertina di Diva e Donna, sembra uno scatto di famiglia, una bella famiglia già affiatata. Djoko sembra molto in confidenza con i bambini, abbraccia il più piccolo mentre passeggiano; Marica tiene per mano Raffaela.

Marica Pellegrinelli e Djoko si sono conosciuti a Ibiza

E’ quanto riporta la rivista di gossip, che Marica Pellegrinelli e Djoko si sono conosciuti a Ibiza. Lui è dj e produttore musicale di genere house, ha 37 anni ed è stato ballerino di sale e performer, poi ha scelto la musica, ha fondato una band e nel 2008 ha iniziato la carriera da solista.

William Djoko e Marica Pellegrinelli sembra si frequentino da qualche mese, che il loro sia stato un vero colpo di fulmine. Il matrimonio tra la modella ed Eros Ramazzotti è finito da anni, insieme sono riusciti, soprattutto i primi tempi, ad avere un ottimo rapporto e non solo per il bene dei figli. Hanno continuato a fare le vacanze insieme, lei più volte ha seguito Eros ai concerti con i bambini. La Pellegrinelli ha anche confessato di amare il suo ex marito in modo diverso, forrse anche più intenso. Dichiarazioni d’amore bellissime tra due ex che sono genitori.

Per Marica il dj e produttore musicale è l’amore che arriva dopo Charley Vezza. Ramazzotti invece ha sempre fatto in modo di evitare pettegolezzi sul suo conto, su nuove fiamme, nuovi amori.