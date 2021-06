Marica Pellegrinelli è bellissima in bikini e senza trucco

Ha scelto le coste del Conero Marica Pellegrinelli per le sue prime vacanze di questa estate 2021 e ovviamente in bikini è un vero spettacolo. La modella pubblica sul suo profilo Instagram gli scatti più belli dalle Marche tra spiagge e barca, tra pose che mostrano la sua bellezza e immagini con la figlia addormentata tra le sue braccia e il piccolo di casa da riportare sotto l’ombrellone senza fargli scottare i piedi. E’ una vacanza da single per Marica Pellegrinelli ma è soprattutto una vacanza da mamma. L’ex moglie di Eros Ramazzotti lascia che i suoi i figli Raffaela Maria e Gabrio Tullio si avvinghino a lei e Marica non può che dedicare ad entrambi immagini e parole d’amore.

NESSUN AMORE PER MARICA PELLEGRINELLI?

Con Eros continua ad essere amore ma è diversa da prima, non sono più marito e moglie, anche se lei ha dichiarato di amarlo anche più di prima. Il loro legame non si è spezzato, anche per i figli li vedremo magari insieme in vacanza, come continuano a fare per essere una vera famiglia.

Dopo Charley Vezza per Marica Pellegrinelli non c’è stato un altro amore anche se il gossip la vorrebbe sempre più presa da Marco Borriello. I due sono amici da tempo ma vederli insieme sempre più spesso fa pensare ad altro.

Intanto la Pellegrinelli si gode il mare, il sole, i figli, gli amici, il lavoro. Belli i bikini che sceglie di indossare, così colorati e perfetti sul suo corpo, a lei sta bene davvero tutto. Non punta solo su un brand, pubblicizza Yamamay ma anche costumi più costosi. Anche gli altri suoi outfit sono da capogiro, in barca o altrove trova sempre il look adatto. In bikini non c’è dubbio sia in vero schianto e i primi piani senza filtro e senza trucco dicono tutto.