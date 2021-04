Festa in casa per Eros e Marica Pellegrinelli, tornano insieme per la prima comunione della figlia (Foto)

Per la prima comunione della figlia Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli hanno scelto una torta bianca con la semplice scritta rossa: “La prima comunione di Raffaela Maria”. Una festa in casa con la famiglia e a pranzo c’erano tutti, anche Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Tutti felici di ritrovarsi insieme in un momento così importante per la prima figlia di Eros e Marica. La coppia non sta più insieme da tempo ma continua ad essere molto legata, al punto che il gossip spesso vocifera di un loro ritorno sotto lo stesso tetto. La primavera consente le prime cerimonie, la pandemia non permette ancora le feste con tante persone ma in casa Eros e Marica Pellegrinelli hanno organizzato tutto nel modo più semplice ma anche più bello. Sembra di essere tornati al passato, quando le feste in casa erano molto più numerose.

EROS E MARICA PELLEGRINELLI FESTEGGIANO LA PRIMA COMUNIONE DELLA FIGLIA

Eros Ramazzotti ha pubblicato sui social uno scatto della sua bambina di spalle con l’abito bianco mentre procede veloce verso la chiesa per ricevere il primo sacramento. La tunica bianca, la coroncina di fiori tra i capelli, emozioni bellissime per mamma e papà.

La modella ha invece pubblicato qualche foto della festa in famiglia, del pranzo in casa con le persone più care. Il giorno dopo Marica è impegnata con gli avanzi, non ha intenzione di buttare nemmeno una fetta di pane e nei prossimi giorni prevede di cucinare quello che sta congelando. “Il tempo non sente ragione, auguri amore mio” è la dedica del cantante alla sua piccolina. Al pranzo era presente quasi tutta la famiglia allargata, la più allegra di tutti come sempre Aurora. Non vedremo forse mai Michelle Hunziker festeggiare con Eros, troppo complicato unire le due famiglie.