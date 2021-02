Marica Pellegrinelli senza filtri racconta perché ha lasciato Eros Ramazzotti (Foto)

Dopo la separazione da Eros Ramazzotti la bellissima Marica Pellegrinelli non ha detto nulla, si è limitata ogni tanto a smentire vari pettegolezzi per proteggere soprattutto i suoi figli e lo stesso ha fatto il cantante. Tante le foto in cui abbiamo continuato a vederli insieme immaginando anche un ritorno di fiamma ma la verità la Pellegrinelli la racconta solo a desso. Le ferite non fanno più male e il legame tra Eros e Marica è più forte che mai, ognuno ha capito ed entrambi danno valore al loro tempo passato insieme, ma per la modella era il momento giusto di liberarsi. Non parla mai contro Eros Ramazzotti, solo la verità su un matrimonio che non la rendeva felice, e non per mancanza d’amore. E’ la prima volta che mostra qualcosa del suo privato, del suo carattere, “senza essere politicamente corretta”, scrive sul suo profilo social invitando alla lettura della sua preziosa intervista.

MARICA PELLEGRINELLI PERCHE’ E’ FINITA CON EROS RAMAZZOTTI

Non dice a chiare lettere che è stata lei a lasciarlo ma si intuisce, era lei a non essere felice. “Ho cercato di essere senza filtri es è stato liberatorio” poi sul settimanale F tutta la sua intervista.

“Nella mia vita Eros avrà sempre rilevanza, se però ti accorgi di non essere felice, devi trovare il coraggio di andare a cercartela la felicità. Io non l’ho ancora trovata”.