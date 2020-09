Ha uno scaffale di intimo, Marica Pellegrinelli lo sceglie in base all’occasione (Foto)

Marica Pellegrinelli è una meravigliosa modella, ovvio che l’intimo da indossare sia una scelta essenziale per lei che ha uno scaffale pieno con tutti i modelli, i colori, per tutte le esigenze (foto). Era già bellissima da piccola, Marica Pellegrinelli ha dovuto fare presto i conti con il suo aspetto ma è consapevole che al giorno d’oggi sia un bel vantaggio, solo che da bambina era timida e pensava che le volessero bene solo perché era bella. E’ anche testimonial della campagna Yamamay, perfetta per lei, che al Corriere racconta che sceglie l’intimo in base al suo abbigliamento e anche all’occasione. Dagli slip al reggiseno ma anche i pigiami, tutto è importante e i suoi cassetti sono perfetti, così come la sua valigia.

MARICA PELLEGRINELLI: “NON ANDREI MAI IN PALESTRA CON IL PERIZOMA”

Ci sono slip ben più adatti per la palestra e a lei non manca e non sfugge niente: “Non andrei mai in palestra con un perizoma, se viaggio ho pigiami carini, 4 bottoni in seta blu perché potrei incontrare un cameriere o un truccatore e in quel caso ho una lingerie liscia senza ferretto” Ammette che è tutto organizzato ma non è come sembra, anche sui social mette in primo piano quasi solo la sua bellezza, per il 95% del tempo sta con i suoi figli.

Laureata in Scienze dei beni culturali l’ex moglie di eros Ramazzotti a 13 anni faceva già la modella ma confida che agli esami se c’era una prof donna si presentava in tuta e con i capelli unti, altrimenti sapeva che il 30 non sarebbe arrivato.

La sua passione non è solo la moda, ha sempre desiderato recitare, poi il matrimonio con Eros l’ha distratta, il suo lavoro era più importante, da lui dipendono tante famiglie. Oggi la Pellegrinelli desidera tornare a fare i provini, ha studiato a lungo recitazione e anche adesso ha ripreso e questa volta non si lascerà distrarre.

