Paola Turani per il battesimo di Enea ha organizzato una festa da favola

Sui social Paola Turani sta raccontando la meravigliosa giornata di ieri, il battesimo di Enea. Il figlio di Paola Turani e Riccardo Serpellini è nato lo scorso ottobre e ieri da pomeriggio fino a tarda sera hanno festeggiato con parenti e amici il primo sacramento ricevuto dal piccolo. Per il battesimo del figlio Paola Turani ha voluto una cara amica e il cugino di suo marito madrina e padrino. Del tutto soddisfatta la modella ha ringraziato tutti quelli che hanno contribuito alla riuscita della festa e ha confessato che sono stati molto fortunati perché non ha piovuto, durante la festa c’è stato anche il sole. Sarebbe stata ugualmente una bella festa ma ammette che con il sole tutto è stato perfetto, il battesimo è riuscito alla grande anche perché hanno utilizzato sia l’esterno che l’interno della villa.

Location e bomboniere per il battesimo di Enea, il figlio di Paola Turani

Mentre Ricky e il piccolo Enea oggi si riposano distrutti dalla festa lei racconta alle follower cosa ha scelto come bomboniera, mostra la villa, la torta e che mentre erano in chiesa ha anche grandinato ma poi è tornato il sereno e non hanno preso nemmeno un po’ di pioggia. La location è Villa Biondelli in provincia di Brescia, un vero incanto. Come bomboniera ha scelto dei barattolini di miele di produzione artigianale. La torta è deliziosa, semplice ma enorme, niente di finto, tutta a mangiare.

“Non il classico pranzo o cena seduti ad aspettare ore ed ore ma una cosa molto più semplice e libera come una sorta di casa in campagna aperta alla famiglia e agli amici” e la scelta è piaciuta molto a tutti. Un battesimo sognato e studiato nei minimi particolari per il piccolo Enea, una festa perfetta, come il matrimonio di Paola Turani e Riccardo Serpella. Meravigliosa ovviamente la bellissima Paola nel suo abito lungo, leggero, dai toni delicati.