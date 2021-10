La verità di Paola Turani dopo il parto: “Non sono giorni semplici”

Dopo il parto Paola Turani non ha certo intenzione di lamentarsi, stringe suo figlio tra le braccia, l’ha desiderato per anni ma non mente perché non è così semplice diventare mamma. La maggior parte delle influencer dopo la nascita dei figli appaiono perfette, tutto è meraviglioso nel loro mondo e se c’è un po’ di stanchezza ammettono di mascherarla con il filtro, per il resto tutto è facile. Non è così, per Paola Turani la vita è appena cambiata, come per tutte le altre mamme innamoratissime del figlio appena nato ma annullate. E’ una sensazione normalissima, è la verità. Tutte la attenzioni sono sul bambino che ha bisogno di tutto, poi ci sono le paure, c’è la stanchezza, ci sono tutte le novità e non c’è più tempo per le mamme. Tutto normale, bisogna solo abituarsi alla nuova vita, organizzare tutto e vivere le emozioni, anche magari chiedere un aiuto. Paola Turani a differenza di molte altre lo racconta, non si nasconde ed è importante per le altre mamme sapere che tutto è così normale.

Paola Turani mamma, i giorni successivi al parto non sono semplici

Il piccolo Enea Francesco è la gioia più grande per Paola Turani e suo marito Riccardo, nel suo ultimo post l’influencer ha scritto: “I nostri primi due giorni insieme, i miei primi due giorni da mamma. Quante volte ho cercato di immaginarmi questo incontro, ora quell’amore folle che ho provato guardandoti per la prima volta tra le mie braccia è davvero reale e sopra ogni immaginazione.. non si riesce a spiegare a parole – poi ha aggiunto – Innamorata persa di te dal primo secondo. Solo gratitudine, tanta gratitudine per aver provato l’emozione più grande della mia vita. Ti guardo e ti bacio continuamente, mi piace sentire il tuo dolce profumo, amo il contatto della tua pelle contro la mia, amo tutto di te Enea” poi ha lasciato l’ospedale, è tornata a casa ma prima ha confidato: “Mi avete chiesto: ‘ma tu Paola come stai?’ Provata. Nuovi ritmi, nuovo equilibrio e nuovo tutto. Priorità lui. Ed è bellissimo così, ma mi sono un po’ annullata”.

Ha poi proseguito mostrando una crema per le occhiaie che non ha risolto molto: “Va bene così. Non sarò preentabile, pazienza. Ma ci vuole tempo per abituarsi ai cambiamenti, figuriamoci a questo. Il più bel cambiamento della mia vita”. Sì, ci vuole sempre del tempo.

