Prima Comunione di Maria: Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi hanno festeggiato con tanti vip

Che gioia per Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi festeggiare la Prima Comunione di Maria, la loro dolcissima figlia così tanto desiderata. Un vero sogno che si è realizzato per la coppia che ha voluto alla festa tanti amici vip, molti ex gieffini e altri protagonisti, amici da sempre di Carmen ed Enzo Paolo. Un giorno importante per la famiglia dove non sono mancate le emozioni e anche i balletti di mamma e papà. Scatenati la Russo e Turchi si sono esibiti con un “Tuca tuca” che ha fatto divertire tutti. Il cielo ieri era grigio ma la pioggia non ha rovinato la bellissima giornata piena di allegria. I due ballerini hanno contagiato tutti con la loro gioia e tutti gli ospiti si sono divertiti. Sui social non è mancato il racconto, non solo di Carmen Russo ma anche delle invitate vip.

Chi c’era alla Prima Comunione della figlia di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi?

Sorridenti e bellissime Manila Nazzaro, Valeria Marini e Patrizia Pellegrino ma c’erano anche le sorelle Selassié. Assente Eva Grimaldi che sui social ha mostrato il suo dispiacere per non essere riuscita a partecipare alla festa, ad un giorno così importante per la piccolina.

Ovviamente c’erano anche Giucas Casella e Amedeo Goria, chissà se gli altri gieffini vip non sono stati invitati o come la Grimaldi avevano altri impegni.

Bellissima e dolcissima la piccola Maria emozionata soprattutto durante la cerimonia. Ha poi posato per le foto con la mamma e il papà elegantissimi. Carmen Russo ha scelto di indossare il bianco, Enzo Paolo Turchi l’abito più elegante. Un’occasione speciale che ha richiesto ovviamente un bel po’ di preparativi, come ha raccontato in questi giorni Carmen. Dalla scelta dei vestiti alle bomboniere, la location, i confetti, il menù, e a lei non è dispiaciuto assaggiare di tutto. Confessa che questa primavera o forse l’emozione le hanno portato tanta fame.