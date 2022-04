Carmen Russo con la figlia a Verissimo: Maria svela il suo sogno

Carmen Russo entra nello studio di Verissimo più emozionata del solito perché con lei c’è sua figlia Maria. E’ la figlia che ha desiderato così tanto che ancora oggi dopo nove anni non le sembra vero di averla accanto. La ama così tanto e continua a ripeterlo mentre Maria dolcissima continua a sorridere con il suo cagnolino tra le braccia. La piccolina è il più grande successo di Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, con loro Maria respira da sempre l’aria del mondo dello spettacolo e il suo sogno non è quello di diventare ballerina come mamma Carmen e papà Enzo Paolo ma di diventare batterista. E’ quindi anche più rock dei suoi genitori.

Carmen Russo a Verissimo con Maria

Maria si sta preparando per la Prima Comunione, sta studiando, va al catechismo, è emozionata per il suo incontro con Gesù, sa che mamma e papà hanno una forte fede. Ma ovviamente la piccola ha anche scelto l’abito per la festa e non vede l’ora che arrivi quel giorno. Ci saranno amici e parenti e anche la cuginetta di Maria, che ha 8 anni ed è un po’ come una sorellina. C’è una sorpresa per Maria, c’è Aurora che ha un messaggio per lei, dolcissima come lei.

“Da cugine a sorelle, gemelle anche per il carattere, siamo unite per sempre e nessuno ci separerà per tutta la vita. Ti voglio tanto bene” quanta dolcezza nelle sue parole ma le sorprese per Maria non sono finite. Ci sono i Me contro Te che hanno un messaggio per lei, sperano di incontrarla presto per ballare e cantare con lei.

“Per Maria sogno che lei possa realizzare quello che vuole, che riesca a scoprire la sua passione, se vuole fare una cosa piuttosto che un’altra che la faccia, che riesca a scoprire quello che vuole, perché solo così si può essere felici”. E il suo sogno è diventare batterista, chissà se resterà questo anche crescendo.