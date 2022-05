La reazione di Michelle Hunziker vedendo le foto con Giovanni Angiolini su Chi

Michelle Hunziker dovrà restare isolata a casa per qualche giorno a causa del covid e accade proprio quando la rivista Chi pubblica le foto di Parigi con Giovanni Angiolini e ufficializza la storia d’amore. Non sono i due innamorati a parlare del loro amore ma ancora una volta lo fa il gossip e questa volta non c’è bisogno di conferme o smentite, è tutto così evidente. Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini stanno insieme ma qual è stata la reazione della conduttrice quando ha visto le foto su Chi? La coppia ha cercato di vivere tutto lontano da occhi indiscreti e invece i paparazzi li hanno beccati anche nella città più romantica del mondo. Ieri la Hunziker ha avvisato tutti che era risultata positiva al covid, poco fa ha confermato che è asintomatica.

Come sta Michelle Hunziker positiva al Covid?

Sta benissimo, non ha alcun sintomo. In un primo momento si è disperata ma poi ha trovato il modo di sfruttare tutto a suo favore e di fare quelle cose per cui non trovava il tempo.

“Buongiorno, io stamattina mi sono svegliata e ho cercato di riflettere e capire quale fosse il mio atteggiamento verso il covid asintomatico… Una come me che non sta mai ferma e che ha sempre un miliardo di cose da fare e che ovviamente ti esonerano dai tuoi impegni… Bisogna essere obbedienti, molto obbedienti e rimanere a casa e fare i bravi fino a quando non ci sarà un bel tamponcino negativo…” chiaro il suo stato d’animo appena ha saputo di essere di nuovo positiva.

“Dopo che ti sono girate a elica diventi creativo e ti rendi conto che hai un miliardo di cose da fare che non riusciresti a fare se non fossi positivo perché non ti prenderesti il tempo per farle”.Ed ecco che per Michelle Hunziker arriva lo studio di esame di cintura di Kyokushinkai e la lettura di studi sulla longevità. Non una parola su Giovanni Angiolini e immaginiamo non dirà nulla per molto tempo.