Il primo vero bacio tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: paparazzati a Parigi

E’ tutto vero, tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini è scoppiato l’amore, sono una coppia. Arriva la foto del primo bacio, del primo vero bacio tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini. E’ la rivista Chi che pubblica gli scatti di quella che sembra una luna di miele tra Michelle e l’ex gieffino, il bellissimo medico che nell’edizione 14 del reality show fece perdere la testa a parte del pubblico femminile e anche a qualche concorrente. Alfonso Signorini ovviamente dedica alla coppia la copertina della sua rivista di gossip ma le foto sono così belle che sembrano scatti in posa. Avevamo già visto un primo bacio tra Michelle e Angiolini ma erano entrambi con la mascherina, non c’era altro.

Michelle Hunziker vola a Parigi con Giovanni Angiolini ed è di nuovo amore

Una fuga romantica per la Hunziker e Angiolini, un quasi scoop ma di certo clamoroso perché l’amore è già arrivato nella vita della conduttrice. E’ il settimanale Chi che ufficializza la storia d’amore tra il sexy medico e la splendida Michelle.

Solo qualche mese fa la Hunziker e Trussardi avevano annunciato la fine del loro matrimonio ma è chiaro che si erano già detti addio un po’ di tempo prima. Da quanto stanno insieme Giovanni Angiolini e Michelle Hunziker? “La Hunziker e Angiolini si frequentano da qualche mese. Le prime foto insieme li ritraevano in Sardegna mentre si scambiavano un bacio con la mascherina, poi “Chi” li ha sorpresi in un hotel di Milano due settimane fa – ed è proprio Chi a raccontare tutto – infine, ecco il ricco reportage della loro fuga a Parigi, esclusiva di “Chi”. La coppia è partita separatamente dall’Italia venerdì scorso e si è data appuntamento in un hotel del centro della capitale francese”. Chi prosegue e rivela cosa hanno visto i fotografi: “Da quel momento la Hunziker e Angiolini sono usciti mano nella mano, fra baci, abbracci, e tenerezze. Nel pomeriggio hanno fatto un giro turistico, andando a visitare anche la Tour Eiffel, e la sera, elegantissimi, hanno assistito a uno spettacolo al Moulin Rouge. Il giorno dopo si sono dovuti tristemente salutare in vista del rientro in Italia. Michelle vive a Milano, Giovanni lavora a Cagliari – per concludere – I due appaiono sorridenti, felici, Giovanni molto sicuro di sé, Michelle molto più espansiva del solito. Sembrano una coppia consolidata, proiettata verso il futuro”.