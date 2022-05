Michelle Hunziker positiva al covid per la seconda volta: salta Striscia la notizia

Niente appuntamento nel pre serale in compagnia di Michelle Hunziker oggi! La conduttrice svizzera non potrà essere presente nella puntata del TG satirico di Canale 5 questa sera a causa del covid 19. Facendo un controllo di routine infatti, la conduttrice è risultata positiva al covid. Lo spiega dai social, dove insieme al suo cagnolino racconta quello che sta succedendo. Precisa subito di stare bene: non ha nessun sintomo e conta di tornare in onda dietro al bancone di Striscia la notizia il prima possibile. Da questa sera, fino a quando non sarà negativa, al suo posto al fianco di Gerry Scotti ci sarà Valeria Graci alla quale la Hunziker ha fatto il suo grande in bocca al lupo, ricordando quanto sarà sicuramente bravissima al suo posto.

Per Michelle è la seconda volta: seconda quarantena causata dal covid 19. Lo aveva raccontato di recente a Verissimo: si era ammalata infatti la prima volta, quando anche Gerry Scotti finì in ospedale, ma non lo disse. La conduttrice aveva spiegato nel salotto di Silvia Toffanin di aver voluto vivere nel silenzio un momento difficile anche se non era stato affatto semplice.

Per Michelle seconda volta con il covid 19

Nel salotto di Silvia Toffanin, la conduttrice di Striscia la notizia, aveva spiegato che si era sentita spesso, quando Gerry era in ospedale, proprio con lui, per incoraggiarsi a vicenda. Parlavano di come stavano, dei farmaci che stavano prendendo per superare il covid e si facevano forza, perchè entrambi stavano davvero molto male. Michelle Hunziker aveva spiegato che per lei non era stato necessario il ricovero in ospedale ma che era stata comunque molto male.

Questa volta invece va meglio: nessun sintomo e la voglia di tornare in onda, in diretta con Striscia la notizia e proprio al fianco di Gerry Scotti, il prima possibile! E noi non possiamo che farle un grande in bocca al lupo per una pronta guarigione!