Ambra Angiolini di nuovo innamorata: chi è l’uomo che bacia al tavolo di un bar?

Chi è il nuovo compagno di Ambra Angiolini? Diva e Donna pubblica le foto di Ambra con un uomo misterioso e tra gli scatti c’è anche un bacio che confermerebbe la nuova storia d’amore. L’addio tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri è ormai lontano, la loro storia è finita nel peggiore dei modi diventando tema nelle chiacchiere di molti dopo il servizio di Striscia la notizia, la consegna del tapiro d’oro all’attrice e la difesa di sua figlia Jolanda Renga. In piena primavera sbocciano gli amori e tra le pagine di cronaca rosa torna Ambra. La vedremo nuovo giudice di X Factor ma la ritroviamo anche innamorata.

Ambra Angiolini e il nuovo compagno ma si conoscono da pochissimo tempo

Sembra si frequentino solo da poche settimane, questa volta Ambra Angiolini non è stata molto attenta o forse non le importa di nascondersi dai paparazzi e quel bacio al tavolino di un locale racconta molto delle sue emozioni.

Ambra ha voltato pagina da tempo, dopo la delusione per Massimiliano Allegri non ha certo continuato a piangere e adesso c’è la passione che scoppia al tavolo di un bar romano. Beccati dai paparazzi sono poi arrivate anche le foto sotto casa di lei. Entrano insieme nel portone, lui con le bottiglie d’acqua che gli occupano entrambe le mani, lei che non ha alcun problema a mostrare che hanno già una quotidianità.

L’attrice e conduttrice non ha mai smesso di credere l’amore. Dopo la fine della lunga e tormentata storia d’amore con Francesco Renga entrambi sono stati in grado di tenere unita la famiglia, di continuare ad essere una famiglia per Jolanda e Leonardo. Poi è arrivato Allegri, il tradimento dell’allenatore e adesso il gossip si riaccende. Molti speravano che potesse tornare l’amore per Ambra e Renga ma il cantante vive da anni con la sua nuova compagna. Chi è il nuovo misterioso amore della Angiolini?