Romina Power fa gli auguri ad Al Bano con le foto del loro amore

Oggi Al Bano Carrisi compie gli anni, festeggia il suo 79esimo compleanno e Romina Power non ha fatto mancare sui social i suoi auguri. Da quando hanno fatto pace non dimentica un anno e mentre Al Bano sembra non avere età sembra che anche il legame tra i due non riesca a spezzarsi. Cosa dirà Loredana Lecciso delle foto che Romina ha scelto per festeggiare il compleanno del cantante? Una è il passato e l’altra il presente di Al Bano Carrisi e infatti la Power ha postato foto del loro amore, scatti che parlano del loro matrimonio. La prima foto è in bianco e nero, Al Bano e Romina Power sono giovanissimi e innamoratissimi, sono al tavolo dopo una cena, si tengono per mano, poi qualche anno dopo lo scatto sul palco, sempre in bianco e nero e sempre insieme. Arrivano le foto a colori, al mare e di certo sono ricordi importanti per entrambi. Belli e felici, poi non ci sono altre foto.

Romina Power e il passato con Al Bano

“Tanti auguri Al Bano! Che questo giorno del tuo compleanno ti porti tanta felicità” scrive lei aggiungendo cuori, sorrisi e quadrifoglio. Una frase non ha caso in cui Romina aggiunge la loro parola “Felicità” ma forse lancia anche una frecciatina, chissà. In ogni caso le foto scelte sono bellissime parlano d’amore, di un passato che non si può certo dimenticare, ma quante ex le posterebbero sapendo che c’è una nuova compagna?

C’è poi un commento speciale ed è della figlia, Romina Carrisi: “Amo queste foto”. Di certo meno le apprezzerà la Lecciso ma erano così belli e felici insieme che nessuno può dimenticare Al Bano e Romina.

Anche Antonella Clerici dalla sua cucina di E’ sempre mezzogiorno ha fatto gli auguri ad Al Bano ma senza rivelare l’età: “Perché Al Bano non ha età”. Auguri!