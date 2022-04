Al Bano si commuove ascoltando Romina Power: “Lei solo sa perché”

Tra gli ospiti di Verissimo oggi c’è anche Al Bano e da un argomento all’altro si arriva a Romina Power. Silvia Toffanin mostra al cantante un video: Romina sua ospite raccontava del legame con nonna Jolanda, la suocera. Romina raccontava che prima che la mamma di Al Bano si ammalasse in modo grave era andata a trovarla in ospedale. Con Al Bano era finita da tanto tempo ma non il legame tra le due donne. La signora Jolanda tolse la croce che aveva intorno al collo e la regalò a Romina. “E’ una cosa che fa una madre e non una suocera. Ci volevamo bene a vicenda, ne abbiamo vissute tante insieme” e in quel ricordo c’è tutto l’amore di Romina Power alla donna che l’ha aiutata a crescere i suoi figli, che l’ha amata come una figlia.

Al Bano a Verissimo

Romina raccontava che all’inizio sospettava molto di lei perché era attrice ma poi si sono affezionate tantissimo, che non ha mai avuto una tata perché Jolanda e lei hanno cresciuto da sole tutti e quattro i suoi figli.

Un racconto toccante, molto dolce, Al Bano ha gli occhi lucidi: “La vita ti mette davanti a certi fatti che devi sapere affrontare ma io non mi sarei mai aspettato una sua partenza da Cellino San Marco. Io poi non mi arrendo e questa grinta mi ha sempre salvato da ogni cosa positiva e anche negativa… che dire è stato un bel momento vissuto con una bella intensità, le verità vanno dette…” Ma Al Bano prosegue: “Poi lei ha decido di andarsene in America, lei solo sa il perché e così le vite si sono divise”. Sono dolori che non si dimenticano, è una storia d’amore, un matrimonio, che il cantante di Cellino San Marco non avrebbe mai voluto spezzare e ancora oggi non comprende il motivo per cui è accaduto.