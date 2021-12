L’emozione di Romina Carrisi nel rivedere Al Bano e Romina Power quando si amavano

A Oggi è un altro giorno l’argomento è già il festival di Sanremo e se tra gli affetti stabili c’è Romina Carrisi tutti ricordano sul palco Al Bano e Romina Power. Ospiti Fiordaliso e Marco Armani, i loro festival pieni di emozioni e canzoni che cantiamo ancora oggi, proprio come la famosa “Ci sarà” con cui Al Bano e Romina Power vinsero Sanremo, era il 1984. L’ex coppia d’oro ha partecipato tante volte alla kermesse canora ma per la Carrisi c’è un anno speciale, era il 1987 e la sua mamma era incinta, aspettava lei. Romina Carrisi può vantarsi di essere salita sul palco dell’Ariston ancora prima di nascere. Scorrono le immagini della premiazione, i suoi genitori erano giovanissimi e bellissimi, così innamorati, lei si commuove.

Occhi lucidi per Romina Carrisi, si commuove sempre per la mamma e il papà

Quando li vede insieme l’emozione è sempre forte, lo nota subito Serena Bortone che le chiede il perché dei suoi occhi lucidi. “Io mi emoziono sempre quando li vedo perché vedere i propri genitori che cantano in maniera affiatata, si volevano bene, si vogliono ancora bene ma in altro modo. E’ emozionante creare una carriera, una vita artistica, una famiglia, è da pochi… cioè io non ce l’ho”.

Notano e ricordano tutti la bellezza incredibile di Romina Power ma la figlia sottolinea che anche il papà era bello da giovane. Il loro amore ha commosso tutti e avere due genitori che simboleggiavano la coppia è sempre un’emozione. Ancora adesso per i loro fan è così, molti non si rassegnano a vederli come un’ex coppia.

Serena Bortone non può fare a meno di notare che Romina Carrisi ha detto che lei una famiglia non l’ha ancora creata. C’è in queste parole tutto il desiderio di qualcosa che non è ancora arrivato, qualcosa che somigli un po’ all’amore di Al Bano e Romina Power.

