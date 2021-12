Romina Carrisi: dopo 20 anni il primo Natale tutti insieme a casa di Cristel

Tra gli affetti stabili di Oggi è un altro giorno c’è Romina Carrisi che già si emoziona pensando a quanto sarà bello questo Natale. Sarà il primo con tutta la famiglia dopo 20 anni, lo festeggeranno in Croazia, a casa di Cristel e Davor con tutti i nipotini. Ci sarà anche Al Bano, Romina Carrisi lo sottolinea mentre parlano anche del ripescaggio del cantante a Ballando con le Stelle. Ci sarà anche mamma Romina Power? Lo lascia intendere ma non dice altro, però ricorda le feste di Natale del passato, quanto era bello stare sempre tutti insieme e i regali che lei scartava sempre il giorno prima di nascosto e poi sistemava di nuovo sotto l’albero. Ha portato alcune foto di famiglia, quelle con Al Bano e Romina e lei e Cristel piccolissime. La sua espressione buffa la fa sorridere, non è cambiata molto. In un altro scatto è con Cristel che ha il pancione, incinta del primo figlio.

Sarà il Natale più bello per Romina Carrisi dopo 20 anni

Venti anni fa la separazione tra Al Bano e Romina Power, la fine di una favola, la famiglia che aveva già perso in modo drammatico Ylenia, non avrebbe più festeggiato come prima. Tra i due artisti non finì bene, è solo da qualche anno che hanno smesso di parlarsi attraverso gli avvocati. Sono diventati nonni e anche questo ha contribuito al ritorno alla serenità.

Ci sarà anche Emanuel Caserio in Croazia per il Natale dei Carrisi? Dalla cena a casa di Romina a oggi ancora non è chiaro se i due siano fidanzati o no. Anche oggi Serena Bortone ha chiesto il punto della situazione. Per il momento non dicono molto, ammettono che si stanno corteggiando, anzi che è l’attore del Paradiso delle signore a corteggiare Romina. Magari sotto l’albero di Natale per la Carrisi ci sarà anche il suo regalo da scartare.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".