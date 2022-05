Manuel Bortuzzo e la presunta fidanzata nuova di zecca: lei rompe il silenzio sui social

Da quando Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè si sono lasciati, su entrambi si dice qualsiasi cosa, in particolare però sul l’ex vippone che è tenuto sotto controllo da chi aspetta un indizio utile per comprendere se davvero, ha voltato pagina. Con una premessa: non ci sarebbe niente di male. Ha 20 anni, non è mai stato innamorato di Lulù, si vuole godere la sua vita e dopo il GF VIP ha capito quello che stava cercando, e non era una vita con la Selassiè. Ha sbagliato, non ha sbagliato, sono andati troppo di fretta, si è comportato male…Tutto potrebbe esser accaduto come il contrario di tutto e noi non possiamo saperlo nè tanto meno possiamo giudicare. Per cui si, è probabile che presto Manuel avrà una nuova fidanzata e chissà, magari anche Lulù. In ogni caso, la ragazza di cui si parlava appunto, come della nuova fidanzata del Bortuzzo, ha fatto sentire la sua voce sui social e ha spiegato come stanno le cose. La ragazza si chiama Giulia e ha in comune con Manuel, la passione per il nuoto. I due, come ha dimostrato la stessa Giulia sui social, in realtà sono amici da molto tempo e non c’è nessuna storia, nessuno scandalo, nulla di cui parlare appunto.

Giulia è la nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo? Lei parla sui social

“Sapete cos’è l’amicizia? Bene, io e Manuel amici da tanto, tantissimo tempo dentro e fuori dall’acqua. Niente di più! Vivete sereni” ha scritto Giulia postando anche un collage, che la mostra al fianco di Manuel in diverse situazioni. Si vede Manuel ancora prima dell’incidente a dimostrazione che si tratta di un bel rapporto di amicizia che va avanti da molto tempo, ed è chiaro che Manuel è libero di avere delle amiche come del resto, sarebbe anche liberissimo di avere una nuova fidanzata che non dovrebbe essere giudicata da fan o haters ma lasciata semplicemente in pace.