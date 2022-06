Anna Pettinelli conferma che è finita con Stefano Macchi

E’ finita tra Anna Pettinelli e Stefano Macchi, la crisi era già stata annunciata dalla conduttrice a Verissimo ma aveva forse la speranza che tutto tornasse come un tempo. Invece, si sono lasciati, Anna Pettinelli lo ha raccontato a S’è fatta notte, il programma di Maurizio Costanzo. La coach di Amici è tornata single, la storia che tanto le ha regalato si è spenta un po’ alla volta fino a farle desiderare di dire basta per ritrovare il sole. Stefano Macchi e Anna Pettinelli avevano anche partecipato a Temptation Island, così teneri e disperati per il loro amore, lei così gelosa perché forse ha sempre saputo che prima o poi sarebbe finita, forse aveva solo paura di perderlo ma l’abbiamo vista piangere a dirotto. Si sono amati tantissimo, Stefano era importante anche per la figlia di Anna ma spesso niente dura per sempre.

Anna Pettinelli conferma l’addio al suo Stefano

“Stefano non è più mio marito. Il lumicino si è spento piano piano. Poi quando ad un certo punto è arrivata notte ho detto ho voglia di sole e s’era fatta notte” nessun motivo che abbia portato la coppia alla rottura, tutto è finito un po’ alla volta e l’ha detto a Costanzo con queste parole.

“Non va bene per niente” aveva già confessato la Pettinelli a Silvia Toffanin ma adesso c’è la conferma. Nessuno dei due parla di differenza d’età né di gelosia o di chissà cosa; sono stati insieme per tanto tempo, anni in cui hanno superato insieme tante prove. Ed è proprio a Tempation Island che avevano anche superato la breve crisi di gelosia di Anna a causa delle tentatrici e di un atteggiamento di Stefano in cui lei riconosceva qualcosa di troppo intimo. Semplicemente l’amore può finire, si sono detti addio ma sembra l’abbiano scelto insieme. Arriverà di certo un’altra storia d’amore per entrambi.