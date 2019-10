Il matrimonio di Anna Pettinelli e Stefano Macchi arriva dopo Temptation Island Vip (Foto)

Esperimento del tutto riuscito per Anna Pettinelli e Stefano Macchi; per la coppia la partecipazione a Temptation Island Vip si conclude del tutto con il matrimonio (foto). Nessuno come loro due ma entrambi sapevano già di vivere una meravigliosa storia d’amore, per questo avevano deciso di partecipare, per dimostrarlo al mondo. Il percoso però a un certo punto li ha messi in difficoltà, nessun tradimento, nessun eccesso ma la gelosia della Pettinelli l’ha portata a disperarsi e a un passo dal pensare di lasciare sul tronco il suo Stefano. Macchi è stato meraviglioso, dolcissimo, ha capito cosa ha infastidito la sua compagna e oggi confida che la sua gelosia, quella sua reazione l’ha fatto sentire ancora più amato. E’ alla rivista Gente che la Pettinelli e Macchi hanno rivelato che stanno pensando alle nozze.

ANNA PETTINELLI E STEFANO MACCHI UN ANNO FA SPOSI ALLE MALDIVE MA SOLO SIMBOLICAMENTE

Dopo l’esperienza vissuta a Temptation Island Vip entrambi non hanno più paura del matrimonio e a dare loro tanta sicurezza è stato proprio il programma condotto da Alessia Marcuzzi. Il reality per le coppie vip ha rischiato di rovinare tutto ma Stefano ha commentato: “Non mi sono sentito infastidito dalla gelosia di Anna. Anzi, mi sono sentito molto amato. E ho scoperto anche io un lato del suo carattere che mi piace. Anna sembra fatta apposta per me”.





La speaker radiofonica ha raccontato che una volta lasciato il programma di Canale 5: “I litigi sono continuati. Ho avuto bisogno di parlarne, discutere, anche litigare. Sicuramente questa esperienza ci è servita per conoscerci di più e per dirci che non potremmo vivere l’uno senza l’altra”. Di certo Anna e Stefano sono una delle coppie più belle di Temptation Island, anche se molti ricorderanno di più le coppie che non stanno più insieme, chi ha tradito o chi non è riuscito a superare il reality.