Per Alberto Matano la gioia di vedere al matrimonio i suoi genitori sereni

Oggi è il giorno di Alberto Matano, il giorno del suo matrimonio ma al Corriere ha confidato che la sua gioia non è solo per lo sguardo del suo compagno, Riccardo, ma anche per la partecipazione serena dei genitori. L’approvazione della famiglia, dei genitori, è importante per tutti e nel tempo Alberto Matano ha avuto tutto il sostegno possibile. Racconta che non è stato semplice per loro accettare il suo coming out, nell’intervista ricorda il momento in cui ha deciso che doveva dire tutto. Matano racconta l’amore tra lui e Riccardo che dura da 15 anni, fa un passo indietro e parla del bullismo subito a 14 anni, poi ricorda quella sera in cui sentì che era arrivato il momento di parlare con la madre e con il padre.

Alberto Matano sposa Riccardo Mannino

E’ stata Mara Venier pochi mesi fa mentre la coppia era a cena a casa sua a parlare di matrimonio, a immaginare che sarebbe stato bello vederli sposati. Alberto e Riccardo non ci avevano mai pensato e dopo l’entusiasmo è anche arrivata la crisi ma oggi è il gran giorno.

A 24 anni il conduttore ha interrotto una storia d’amore con una ragazza, poi dieci anni per capire e infine la tappa fondamentale, il coming out ai genitori: “Una sera ho deciso. Sono tornato a casa, ho spento la televisione che stavano vedendo e gli ho detto che volevo parlargli. Quella sera è stata la chiave di risoluzione della mia vita. La svolta della mia vita emotiva interiore è stata proprio quando ho raccontato a loro come stavano le cose”. Era arrivato il suo momento ma per i genitori non è stato semplice: “Per loro non è stato semplice, nelle prime ore, accettare tutto questo, lo capisco. Poi da quel momento sono stati sempre al mio fianco, sempre accoglienti, solidali. Ora Riccardo viene vissuto come un quarto figlio”. Oggi che è il giorno del loro matrimonio ci sono due cose che rendono Alberto Matano davvero felice: “Lo sguardo di Riccardo e la partecipazione serena dei miei genitori a questo momento”.