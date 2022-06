Alena Seredova spiega perché non ha ancora battezzato sua figlia

Non è stato ancora celebrato il battesimo della piccola Viviana, la figlia di Alena Seredova e Alessandro Nasi. I follower sempre molto attenti chiedono conferma e poi il motivo per cui Vivi non è ancora stata battezzata. E’ nelle domande che Alena Seredova lascia porre ai suoi fan che risponde a tutto sui social. Ammette che è passato il tempo e che la sua bambina non ha ancora ricevuto il battesimo, spiega che hanno sempre dovuto rimandare a causa della pandemia ma che nonostante il covid adesso non sia più un problema così grave non stanno organizzando il battesimo. Lei e Nasi ne hanno ovviamente parlato e pensano che il periodo giusto sia l’autunno. Dopo l’estate la figlia di Alena Seredova sarà battezzata e i suoi genitori potranno organizzare la festa che volevano per lei. La famiglia della Seredova vive a Praga e ovviamente lei vuole siano tutti presenti.

Alena Seredova ammette che non è sempre così sorridente

Ancora una volta le ripetono che la vedono sorridere sempre e magari c’è chi pensa che lei non sia mai dispiaciuta, che la sua vita sia molto semplice, senza problemi. “E’ difficile immaginare che non sia così ma non è sempre tutto roseo, non è sempre stato facile”. Inutile ricordare che Alena Seredova in passato ha avuto non pochi problemi ma adesso è felice con Alessandro Nasi. Confida anche che è capace di stare molto male anche per i problemi delle amiche, semplicemente quando è triste non lo mostra, quando è preoccupata non lo racconta.

Ha conosciuto Nasi in montagna, a casa di amici e racconta che è stato un percorso molto lento e che lui è stato così paziente ad attendere. Sono legati dal 2015, sono felici con i loro figli. Alena non fa alcuna fatica con i figli, adora i due anni della sua bambina, così come l’adolescenza dei più grandi. Confessa però che al cane più piccolo hanno dovuto trovargli un’altra sistemazione, era pericoloso per il cucciolo convivere con il cane più grande che hanno da sempre in casa.