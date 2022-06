Il matrimonio di Boateng e Valentina Fradegrada, le foto delle nozze

Il terzo matrimonio per Boateng, il primo per Valentina Fradegrada e la coppia è meravigliosa. Hanno avuto poco tempo per organizzare tutto ma delle foto del matrimonio di Boateng e la Fradegrada sembra che non sia sfuggito nulla all’occhio attendo di Enzo Miccio e non solo. E’ Kevin Prince Boateng, follemente innamorato della sua terza moglie, a pubblicare le foto delle nozze tra le sue storie di Instagram; due scatti per un semplice e romantico “Io e te”, poi il cuore rosso e la goccia di sangue che continuano ad unirli. Boateng e Valentina si sono scambiati le fede in segno d’amore eterno, ma è una collana che contiene una goccia di sangue di entrambi che li aveva già uniti prima del sì.

Bellissimi gli sposi: per Boateng e Valentina Fradegrada un matrimonio romantico

La cerimonia sulle colline senesi davanti a un centinaio di invitati tra archi e fiori bianchi come nel più classico e romantico dei sì, poi le nozze anche nel Metaverso con organizzatore ancora una volta Enzo Miccio.

E’ a Vanity Fair che Valentina e Kevin Prince hanno concesso l’esclusiva per le foto del matrimonio ma il calciatore non ha resistito e ha pubblicato qualche scatto del loro momento più dolce.

La coppia ha già avviato un’attività imprenditoriale in Toscana, hanno creano insieme un’etichetta di vini. Per il vino Fradegrada ideato da entrambi parole che suonano più come una dichiarazione d’amore che la presentazione del loro vino. “I suoi capelli scuri ondeggiavano lungo la schiena la prima volta che l’ho incontrata. Saranno passati venti minuti ed il profumo di estate della sua pelle mi aveva già riempito le narici. Frutti rossi, agrumi, erba di campo. Sfaccettature infinite prendevano forma ad ogni piccolo movimento. Ero impaziente di assaggiarne il sapore. Da un’idea di Valentina e Prince nasce il vino Fradegrada”.