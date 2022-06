Boateng e Valentina Fradegrada si sono sposati, è stato un matrimonio da sogno

Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada si sono sposati, hanno detto sì ieri 11 giugno 2022. Un matrimonio da sogno, la coppia ha giurato amore eterno, e per Boateng è la terza volta, a Radicondoli in provincia di Siena. Valentina e Prince hanno voluto una cerimonia molto romantica, la location era una vera favola, gli sposi fotografati tra archi di fiori bianchi ma c’è stata anche una seconda cerimonia. Prince Boateng e Valentina Fradegrada si sono sposati anche nel metaverso ed Enzo Miccio è stato il loro wedding planner anche nel secondo, è lui che ha organizzato tutto, ideato il matrimonio sulla luna di Boateng. Il calciatore dell’Herta Berlino e l’influencer che vanta cinque vittorie come campionessa italiana di arti marziali si sono sposati a meno di un anno dalla rivelazione della loro storia d’amore.

La moglie di Kevin Prince Boateng in un meraviglioso abito da sposa

Un colpo di fulmine li ha condotti velocemente al “sì”, la Fradegrada e Boateng hanno però sorpreso tutti con il loro romanticismo. Chi si aspettava un matrimonio meno tradizionale si emozionerà con le foto che in esclusiva pubblica Vanity Fair. Per la sposa un abito bianco con una profonda scollatura sul davanti, maniche a tre quarti, fascia in vita e gonna ampia. Il calciatore in abito scuro, elegantissimo ma ovviamente oscurato dalla bellezza della sua sposa. Tantissimi i fiori per il loro amore, poi il matrimonio che nessuno aveva mai fatto.

E’ stato Enzo Miccio ad organizzare la seconda cerimonia nel metaverso. Il wedding planner ha organizzato delle nozze spaziali sulla luna. Una realtà virtuale con biglietti andati subito sold out. Il ricavato della vendita andrà in beneficenza.

Il terzo matrimonio di Boateng arriva a meno di due anni dalla separazione da Melissa Satta, a meno di un anno dalla scintilla scoccata con Valentina. Auguri agli sposi!