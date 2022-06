La verità su Claudio Baglioni e Virginia Raffaele: stanno insieme?

E’ bastata una foto pubblicata da Virginia Raffaele guancia a guancia con Claudio Baglioni a fare scattare il gossip. Il chiacchiericcio intorno alla loro coppia girava già da un po’ e il selfie scattato prima del concerto di Baglioni ha dato il via a una vera esplosione con l’aggiunta di dettagli. Al concerto di Claudio Baglioni alle Terme di Caracalla a Roma erano presenti tantissimi vip e molti hanno pubblicato prima o dopo la serata una foto con l’artista ma è Virginia Raffaele ad avere attirato l’attenzione dei più maliziosi. Molti hanno pensato a una storia d’amore e che magari questa potesse essere l’occasione per dare la conferma. C’è chi ha cercato di ricordare da quanto tempo la compagna di Baglioni non appare al suo fianco. Rossella Barattolo e il cantautore romano si sono incontrati la prima volta nel lontano 1987 dopo la separazione dalla moglie Paola Massari, madre del figlio Giovanni. Possibile che sia finita tutto per la storica coppia?

Virginia Raffaelle e Claudio Baglioni insieme nel backstage alle terme di Caracalla

Nel backstage non c’era solo la Raffaele e non può bastare un selfie con un cuoricino e il commento “Eccoci qui” per gridare alla coppia. “Accorrete pubblico, gente grandi e piccoli, al suo “numero”magico…” scrive Virginia citando un famoso brano di Claudio. E’ una sua fan da sempre, sono amici, lui l’ha voluta al suo Sanremo ma l’effetto valanga è partito ed è difficile fermarlo.

Iniziano i sospetti, gli indizi e poi c’è il silenzio dei due protagonisti. E’ FQMagazine che tenta di far luce sul pettegolezzo, contatta persone vicine alla Raffaele e scopre che non c’è niente di cui parlare, che è solo un pettegolezzo, che si vogliono bene e che nella storia d’amore che molti intravedono non c’è nulla di vero. Baglioni e Virginia Raffaele intanto continuano a tacere.