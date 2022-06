Per Lory Del Santo 15 kg e un fidanzato in meno dopo l’Isola ma la porta resta socchiusa

Sembrerebbe essere intenzionata a prendersi tutto il tempo che le serve per capire se poter perdonare o meno Marco Cucolo. Lory del Santo non ha dubbi: il suo fidanzato ha sbagliato e se non lo capirà, non potrà più far parte della sua vita! Ne parla anche in una intervista per la rivista nuovo, l’ex naufraga . Si è rimessa in gioco, Lory Del Santo e sull’Isola ha perso anche 15 chili. “A 17 anni dalla sua vittoria a L’isola dei famosi 3, l’abbiamo rivista nel reality in Honduras, ma questa volta con due grossi ostacoli: una spalla letteralmente a pezzi e un giovane fidanzato in cerca di visibilità” si legge su Nuovo. E ancora: “Da guerriera qual è, la showgirl veronese ha affrontato a testa alta dieci nomination senza mai cercare il consenso del gruppo. Contro di lei si sono schierati Edoardo Tavassi, Luca Daffrè, Nicolas Vaporidis, Carmen Di Pietro, Ilona Staller e Nick Luciani. Ma lei è stata ferita dal tradimento del suo compagno di vita, Marco Cucolo“. E se dai suoi compagni di viaggio, delle pugnalate alla schiena se le poteva anche aspettare, dal suo fidanzato, con cui condivide tutto da quasi 10 anni, proprio non si attendeva un simile trattamento.

Lory del Santo lascia la porta socchiusa a Marco Cucolo

“Marco ha detto cose che mi hanno dato molto fastidio. Avrebbe dovuto abbandonare le strategie di gioco e pensare di più a quello che rappresento per lui. Invece ha dato ragione al branco” spiega Lory, che ribadisce i concetti espressi nella puntata dell’Isola dei famosi 2022 in onda lunedì sera. Marco aveva detto che non sempre Lory ha ragione, cosa che la Del Santo proprio non ha gradito.

Ma finirà davvero così? Marco è rientrato in queste ore in Italia, e dovrà curarsi dopo i problemi di salute avuti ma per il momento, non c’è spazio in casa a Milano. Lory però non parla di una rottura definitiva e spiega: “La porta per lui resta… socchiusa”», racconta Lory a NUOVO. E poi: “ma deve darsi una bella svegliata“. La sua lunga intervista è in edicola su NUOVO!